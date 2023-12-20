分析／侯友宜政見會火力瞄準賴　賴清德左右開弓拋「通通台獨說」

▲柯文哲（左）、賴清德（中）、侯友宜（右）出席政見發表會。（圖／中選會）

記者呂晏慈、陳家祥、崔至雲、袁茵／台北報導

首場總統公辦電視政見發表會今（20）晚間落幕，國民黨、民進黨、民眾黨總統候選人侯友宜、賴清德、柯文哲會中交鋒。侯友宜策略明顯主攻賴清德、忽視柯文哲，還多次拿出自製的手板；而賴清德策略則是左右開弓，還拋出「通通都台獨」論述，提到在中國的眼中，3人參選總統通通都是台獨，為其台獨立場解套；至於柯文哲，則專注闡述政見，幾無交鋒火花。

儘管是公辦電視政見發表會，採侯友宜、賴清德、柯文哲3人輪流發言3次的形式，並未有交叉提問環節，但3人仍在兩岸議題、居住正義、財政紀律、是否成立特偵組等議題上交鋒猛烈。

侯友宜在第一輪發言時，砲火明顯瞄準在賴清德身上，質問賴清德：「民主需要制衡，不然就會向下沈淪，政黨需要輪替，不然就會一直舞弊」、「（賴清德）是否願意以蒼生為念，放棄台獨黨綱，讓全體國人放心，全體國人也都在等待你的回答」；賴清德也在第一輪發言時觸及兩岸議題，點名侯、柯的主張是支持「走向統一的假和平」，自己則是維持現狀的真和平。

侯友宜也聚焦內政議題，當場承諾不會讓弊案發生，會成立新特偵組，不論黨派一定一條條查清楚；不過，柯文哲在第二輪談話時強調，他不贊成設立特偵組，如果把這麼大的權力集中在幾個人身上，更方便主政者操縱，也是在跟老百姓說「我們不是一個法律前人人平等的國家」；侯則在第三輪發言時說，他所要設的特偵組，辦完案子就解散，沒有人情壓力。

對於侯友宜與柯文哲猛轟民進黨貪污，賴清德說，侯、柯喜歡罵民進黨貪腐，但侯在新北市副市長、市長任內被起訴及被偵辦人數破紀錄高達140人，柯市府任內依貪污罪起訴的市府員工多達108人，比起郝龍斌市長時代的102人還要多，「你們還在這裡自我吹捧你們比別人清廉，要你們兩個人來反貪腐是請鬼拿藥單」。

而侯友宜在第三輪談話時，直指賴清德所屬的新潮流派系，更點名賴清德的子弟兵在台南任職接受業者性招待，業者後來也轉光電業，直呼光電業真好賺。不過，賴清德回應說，每個黨派都有好有壞，不該一竿子打翻一船人，「如果侯市長要在這邊點名批判任何一個組織，應該要有具體的事實」。

此外，近期政壇被熱議的違建、土地爭議也成為政見發表會焦點，賴清德先批評柯文哲老家新增違建、農地違法闢建為收費停車場，「如果沒有被發現，就繼續違法、繼續收錢，這些是你口中的新政治嗎？」

賴清德也在第二輪談話時宣布，把萬里老家公益信託，無償、無限期捐助提供給公益團體使用，並反問侯，「願不願意把大群館交付公益信託，免費提供給弱勢學生來居住？」對此，侯友宜在第三輪談話時表示，大群館是娘家繼承，也是合法建物，從一開始就合法開發票繳稅，不是違章建築或沒繳稅。