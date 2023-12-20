夜市旁散步「流彈打中下體」送醫又遇車禍　超慘高中生獲賠31萬

▲新北李姓高中生在新莊廟街夜市附近散步，竟慘遭流彈打中生殖器，現場立即圍起封鎖線。（圖／資料照）

記者郭玗潔／新北報導

新北李姓高中生在新莊廟街夜市附近散步時，巧遇郭姓男子當街開槍討債，李姓少年生殖器慘遭流彈打中，痛得他當場倒地不起，結果禍不單行，李搭救護車送醫時又出車禍，讓消防局緊急加派救護車，才順利將他送醫治療。李男事後治療了一年，身心受創，提告對郭男求償醫藥費和150萬撫慰金，新北地院審理，判郭共須賠31萬4373元。可上訴。

判決指出，李姓高中生於2020年10月8日晚間10點左右，和家人在新莊區新莊路與思明街口附近散步，巧遇郭姓男子正持槍向他人討債，李姓少年被郭男開槍流彈誤擊下體，導致他陰莖撕裂傷，送醫時又遇上車禍，事後花1年治療，期間因病情請假10餘次，除了耽誤高三課程之外，身心都受到莫大創傷，李男憤而對郭男提告，求償150萬精神撫慰金和1萬4373元醫藥費。

全案審理時，郭男未於言詞辯論期日到場，也沒有提出書狀作何聲明或陳述。新北地院審理，法官認為郭男因開槍討債，被依殺人未遂罪處刑時，已坦承開槍誤擊李男。且郭應知道在公共場合開槍，流彈有可能波及路人，卻疏於注意，導致第2發子彈就打中李男下體，顯有過失，應賠償醫藥費和30萬精神撫慰金，共31萬4373元。可上訴。