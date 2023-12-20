南投立委號次抽籤　二選區好巧...蔡培慧2號、游顥3號

▲南投縣第二選區立委候選人今天進行號次抽籤，綠委蔡培慧抽中2號。（圖／蔡培慧競選辦公室提供）

記者高堂堯／南投報導

2024總統立委大選今進行候選人號次抽籤，南投縣第二選區部分，民進黨蔡培慧抽中與同黨總統、副總統候選人賴清德與蕭美琴相同的2號，高呼「雙雙當選！」巧合的是，近來互控賄選和提告違反選罷法的國民黨對手游顥，也抽中與藍軍正副總統候選人侯友宜、趙少康一樣的3號，因此也喊出與「侯康配」相同的口號：「做人民的靠山（諧音3）！」

蔡培慧今早在民進黨不分區立委候選人郭昱晴、立委羅美玲、名間鄉長陳翰立、縣議員沈夙崢和吳棋楠等黨公職陪同下，前往選委會進行抽籤，現場超過百位支持者踴躍力挺。

蔡培慧表示，這次抽到2號，一定會跟總統賴清德、副總統蕭美琴一起當選，也認為南投需要改變，自己上任至今雖然只有短短時間，但一直都很努力：不僅爭取彰化基督教醫院投資46億提升醫療建設、更爭取110億使集集支線連結田中高鐵，都是讓南投提升的最佳證明，懇請鄉親再給她更多時間。

▲南投縣第二選區立委候選人今天進行號次抽籤，國民黨游顥抽中3號。（圖／游顥競選團隊提供）

游顥則由同樣出身竹山鎮的前立委張明雄、不分區立委候選人暨南投縣黨部主委廖怡琇陪同前往抽籤，抽中與侯友宜一樣的3號，興奮地率領現場所有支持者高呼：「總統立委都選3，南投未來有靠山！」

游顥也表示，作為在地青年會繼續為縣民做事、全力打拚，也感謝到場支持者展現在地青年的力量與熱情，呼籲鄉親選擇在地成長、了解地方需求的候選人，創造最美麗的南投；退出民進黨以無黨籍身分參選的前水里鄉長陳癸佑因未到場，由南投縣選委會代抽到1號。