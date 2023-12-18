一票人「決定刪LINE」！原因爆共鳴：連看都不看

▲原PO只有跟長輩講話才會開LINE。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

受不了工作群組太多，不少人直言LINE已影響下班後的生活。而一名網友坦言，屬於高敏感一族，非必要絕不會開LINE，偶爾甚至切掉網路，才能享受清靜的生活。文章曝光後，引來一票網友爆共鳴認同回應，「我把LINE刪掉！超爽」、「LINE刪掉了+1，Gmail有內建傳訊功能」。

一名網友在PTT以「有人也不喜歡碰LINE嗎」為標題發文，他說，除非跟長輩問安、報平安才會開LINE，否則平時非必要就不碰通訊軟體，偶爾還乾脆切掉網路，才有清靜的感覺。

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原PO坦言，可能與高敏特質有關係，「常常共振別人的感受，或是發現對方沒有發現的情緒，需要獨處時間恢復能量。」原PO還說，比起現代人手機不離身，他更覺得自己屬於不太入世的性格。

尤其最近冷颼颼的天氣，原PO直言，最喜歡在床上裹著棉被，沉浸在喜歡的音樂或Podcast裡，更能獲得舒服與自在感。

文章曝光後，一票網友也爆共鳴回應，「我把LINE刪掉！超爽」、「+1，因為工作都用LINE，所以就很討厭使用LINE」、「高敏跟討厭LINE+1」、「LINE我都想回才回，不想回連看都不看，朋友都笑說能被我回到真的都要謝主隆恩了」、「我的LINE，除了父母能響之外，其他一律靜音，至於未讀999+，大概10年以上了。有重要事，我都請他們直接打電話，連電話都不打或沒有我電話的人，我就直接當作不重要」、「訊息一直跳很煩」、「LINE刪掉了+1，Gmail有內建傳訊功能」、「上班無聊會用LINE聊天，但下班跟放假就不會開LINE」。