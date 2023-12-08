百家樂賭場藏民宅　「人臉辨識」門禁管制嚴森...警逮30人

▲▼ 蘆洲一間百家樂賭場設置人臉辨識系統 ，仍被警方破獲。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

39歲朱男在新北市蘆洲區一處社區經營百家樂職業賭場，為了躲避追查，他不僅聘用8名員工，還設置高端的「人臉辨識」系統及多層門禁、監視器管制，賭客必須要先建檔才能進出，警方經長期蒐證，6日深夜強勢破門，逮捕朱男、員工、賭客等30人，查扣百萬賭資等，訊後將30人分依賭博罪及社維法送辦。

據了解，朱姓男子租下新北市蘆洲區集賢路一社區民宅，經營百家樂賭場，為了不被發現，他聘用8名員工經營外，他還在賭場內外裝設門口設置「人臉辨識」系統、監視器、多層門禁管控，賭客想要進入，必須先透過員工進行還得「人臉建檔」才能入內。

蘆洲警日前接獲社區友善線報，蒐證齊全向新北檢聲請搜索票，本月6日深夜11時許，大批警力破門查緝，當場逮獲見朱男及員工9人和正在豪賭的賭客21人，一共查扣抽頭金73萬5464元、賭資33萬2千元、籌碼、帳冊等證物一併帶回偵辦，警訊後依賭博罪嫌將負責人和8名員工依賭博罪送辦，其餘21名賭客則依社維法開罰。

蘆洲分局長林詮峰表示，2024正副總統及立法委員大選在即，為遏阻賭博非法利益引發社會動盪，警方全力偵辦選舉賭盤、掃蕩賭博，以維護公平公開之公正選舉。同時持續檢肅幫派犯罪及掃蕩以合法掩護非法之幫派組合活動處所，強勢剷除不法，以最強硬手段全力打擊，讓民眾有感於警察為治安付出心力。