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圈選大頭照「算有效票」294票平手　彰化老村長抽籤當選9連霸

▲灣雅村長投票爭議，梁橋村確認連任第9老屆村長。（示意圖／翻攝自選舉黃曆）及翻攝畫面

▲圈選梁橋村大頭照，確認有效票，當選連任第9老屆村長。（示意圖／翻攝自選舉黃曆）

記者唐詠絮／彰化報導

2022九合一大選時，彰化縣花壇鄉灣雅村長投票結果出爐，8連霸82歲老村長梁橋村以一票之差輸給了羅尹君，梁向法院提出當選無效，經彰化地院重新勘驗599張票數，從12張無效票中，找到1張圈選梁橋村大頭照的選票，改認定為有效票，梁、羅2人同為294票，因此判羅尹君當選無效。二審仍維持原判後，今天在公所抽籤，由梁橋村當選村長。

2022年11月26日，彰化花壇鄉灣雅村開票共有599人領票，開票後1號梁橋村293票；2號羅尹君294，經中央選舉委員會認定羅尹君當選。

▲灣雅村長投票爭議，梁橋村確認連任第9老屆村長。（示意圖／翻攝自選舉黃曆）及翻攝畫面

▲灣雅村長今天抽籤，羅尹君確定落選。（圖／記者唐詠絮翻攝）

此事件一波三折，梁橋村原本開心的在競選總部自行宣布當選，後來因為1票之差落選，他認為票數有異要求驗票，並向地院提出羅尹君當選無效之訴，經彰化地院法官勘驗，發現一張無效票是蓋在梁橋村相片上，選務人員認定錯誤，應為有效票，重新計算票數後，兩人票數同為294票，因此判定羅尹君當選無效。

此案經台中高分院判決仍維持原判，花壇鄉公所今天上午舉行抽籤，由梁橋村當選，以82歲高齡連任9屆灣雅村長，他說，雖然這一年來沒有當村長，他還是親自除草，很開心能繼續為選民服務。

而羅尹君是灣雅村媳婦，在彰化已經居住20多年，她說，她看到年輕人大都外出工作，村里的獨居長輩越來越多，當時參選村長的唯一目的就是要活化村里建設，讓年輕人回流，雖然卸下村長職務後，但服務團隊仍在，未來也不排除繼續參選。

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