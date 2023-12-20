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大陸 大陸焦點 特派現場

不畏反施壓！長三角台商返鄉投票有8成　盼兩岸脫離「兵凶戰危」

▲▼ 2023.12.20、北京、台商推介會、湖南大廈 。（圖／記者任以芳攝）

▲疫情後首場台商推介會在北京舉行。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

全國台灣同胞投資企業聯誼會（以下簡稱全國台企聯）等單位共同舉行，台商投資大陸推介會今（20）日在北京舉行，超過百家台企參與。但鄰近大選期間，民進黨多次指出大陸方面藉招商等名義「介選」。對此，全國台企聯會長李政宏也反批，這種招商會每年都有，跟選舉無關，民進黨擴大解讀，搞意識形態，只會讓台商朋友返鄉投票意願更強烈，長三角可望突破8成，盼兩岸脫離「兵凶戰危」，是台商心中最重要訴求。

大陸海峽兩岸經貿交流協會、海峽經濟科技合作中心、全國台灣同胞投資企業聯誼會共同主辦「台商投資大陸宣傳推介活動」今於北京舉行，兩岸出席嘉賓大陸商務部副部長郭婷婷、國台辦副主任陳元豐、全國台企聯會長李政宏等，約200多位台企、陸企代表出席。

隨著大選逼近，兩岸近期相關活動，被台灣方面解讀是大陸疑似「介選」。對此，李政宏指出，大陸商務部每年都會舉行海峽兩岸產業合作區推介會、交流會，幫助台企拓內銷等活動，都是按照正常規劃進行，民進黨過於擴大解讀，意識形態意味濃厚。

從事大健康產業的台商陳建勛也直言，「可能他們（陸委會）對這邊的市場不太瞭解，我2004年就在大陸發展，除了疫情期間，幾乎每年都有辦招商活動，這是非常平常的活動，不是為了選舉而辦的活動，我覺得不用過度的去解讀！」

被問及被台灣有心人士「抹紅」反施壓，是否影響台商返鄉投票意願？李政宏也表示，「（台商）意願應該是非常的強大，台商朋友都希望兩岸更好，台商才會更好，‌‌最起碼互相溝通瞭解，消除誤解與歧見，才是我們衷心期待的。‌」

▲▼ 李政宏、陳元豐、2023.12.20、台商投資推介會 。（圖／記者任以芳攝）

▲全國台企聯會長李政宏。（圖／記者任以芳攝）

李政宏進一步說，因為之前疫情影響，兩岸從過去50多個航點，目前只恢復10多個，‌‌讓台商回去投票難度增加。「但不會阻斷台商朋友返台行使投票權，‌‌特別期待兩岸能夠脫離『兵凶戰危』，是台商心中最重要訴求。」

「台商意願十分強烈，長三角一帶返鄉投票可能超過八成！」李政宏也強調，但兩岸運能可能無法符台商返鄉的‌‌需求，相關單位作努力，比如小飛機換大飛機，‌‌多利用小三通或是走港澳渠道，‌‌大家都希望兩岸能夠往更好的方向去發展。

▲▼ 2023.12.20、北京、台商推介會、湖南大廈、陳元豐（大陸國台辦副主任）、李政宏（台企聯會長）、郭婷婷（大陸商務部副部長） 。（圖／記者任以芳攝） 。（圖／記者任以芳攝）

▲面臨台灣有心人士「反施壓」，台商這次返鄉投票意願非常高。（圖／記者任以芳攝）

比起前兩屆總統大選，這次台商回去投票意願明顯升高，儘管沒有包機，機票詢問度極高，尤其華中、華南一帶台商都十分信心。來自華南陳姓台商直言，「先不討論兩岸關係嚴重倒退！台灣必須政黨輪替，同一個政黨把持過久不是好事，也大力促使台商這次回去投票權的高意願。」

陳建勛則是公開呼籲，「台商能夠回去投票，盡量回去投票，盡國民的責任義務！」兩岸民眾都希望過安穩生活，商人最重要的是賺錢，必須在兩岸和平的前提之下，無論政黨是否輪替，台商都希望兩邊互利合作，也相信未來幾年，大陸市場（疫後）會越來越好。

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