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快訊／北北基3縣市大雨特報「警戒到入夜」　14縣市注意強風

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▲3縣市大雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

又濕又冷，入冬首波寒流來襲，加上南方雲系北移，中央氣象署今（20日）上午10時10分針對北北基3縣市發布大雨特報，雨勢將持續到入夜。另14縣市發布陸上強風特報。

氣象署表示，南方雲系北移，今日基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率。

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氣象署提醒，今天受強烈大陸冷氣團或寒流逐漸南下，氣溫呈現一路下降、越晚越冷的趨勢，預測白天高溫北部及宜蘭約17、18度，中部、花東地區約22、23度，南部約25度左右，入夜後北部及宜蘭低溫約14度左右，其他地區約16至19度；迎風面的北部、東半部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部大雨發生的機率，受中層水氣北移影響，中南部亦有局部飄雨。

另氣象署也針對14縣市發布陸上強風特報，氣象署表示，東北風明顯偏強，桃園至臺南、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，基隆北海岸及東北部、東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

▲▼3縣市大雨特報。（圖／氣象署）

▲3縣市大雨特報。（圖／氣象署）

大雨特報
影響時間：20日上午至20日晚上
大雨：基隆北海岸、台北市山區

陸上強風特報
影響時間：20日上午至22日晚上
影響區域：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、恆春半島、台東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門地區、馬祖地區

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