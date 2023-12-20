不分區選情不樂觀？　民進黨有危機意識：希望取得比上屆更好成績

▲民進黨副秘書長楊懿珊。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

中選會20日舉行立委選舉政黨及候選人號次抽籤。在不分區及僑居國外國民立委選舉部分，本屆共16個政黨，民進黨抽到6號號次，對於不分區選情，民進黨副秘書長楊懿珊受訪時表示，希望取得比上屆更好成績，這次競爭的各個政黨都推出優秀的人，民進黨也會持續宣傳不分區的專業，民調就是參考，政黨有危機意識，希望維持國會穩定過半，延續民進黨執政路線。

楊懿珊指出，所有數字都是最好數字，民主選舉就是嘉年華，選舉已經接近尾聲，接下來會全力衝刺政黨票，此次不分區提名的專業多元可以帶來國會新希望，兼顧交通、資安、體育、社福等專業，都納入國會問政，台灣還有很多事要做，民進黨會戰戰兢兢提出更好的政策跟溝通。

不分區立委提名人林月琴指出，很榮幸參與政黨號次抽籤，為了照顧這一代守護下一代，不分區以專業多元考量，也彰顯民進黨未來要做的事還很多，自己在社福界服務30年，交通改革也是大家關注焦點，希望有更友善交通環境，民進黨會回應人民批判跟期待。

對於這次不分區選情，楊懿珊指出，當然希望取得比上屆更好成績，這次競爭的各個政黨都推出優秀的人，民進黨也會持續宣傳不分區的專業，前幾名在社會上都做出很多貢獻、故事非常精彩，相信他們的專業對社會有說服力。

對於民調顯示選情不佳，楊懿珊表示，民調就是參考，政黨有危機意識，希望選民了解每次選舉都非常競爭，沒有人有偏安心態或是什麼安全席次，希望這次政黨票維持國會穩定過半，延續民進黨執政路線。

楊懿珊強調，還有很多事情在改革路上不能停止，希望新的國會也有支持政府力量、第三屆維持過半，讓立委在專業領域上能夠有所發揮、政治議題也能保持團結一致。