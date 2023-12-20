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台86路面改善　市府要求交通衝擊應降至最低

▲公路局正進行台86灣裡交流道至仁德交流道路面改善工程，為避免施工影響到車流，台南市工務局邀集公路局、市府交通局及警察局等單位到現場會勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲公路局正進行台86灣裡交流道至仁德交流道路面改善工程，為避免施工影響到車流，台南市工務局邀集公路局、市府交通局及警察局等單位到現場會勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣燈會將於2024年2月24日登場，為提升賞燈民眾交通服務品質，公路局正進行台86灣裡交流道至仁德交流道路面改善工程，為避免施工影響到車流，台南市工務局19日邀集公路局、市府交通局及警察局等單位到現場會勘。

工務局強調道路施工須避開上下班尖峰時段，請公路局施工期間務必降低交通衝擊，並加強交通維持人員指揮，市府交通局與警察局則針對灣裡交流道的車輛疏導妥為協助引導。

▲公路局正進行台86灣裡交流道至仁德交流道路面改善工程，為避免施工影響到車流，台南市工務局邀集公路局、市府交通局及警察局等單位到現場會勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

工務局指出，針對道路工程施工，市府律定上下班通勤通學期間不可施工。原則上，施工時間為上午9時到下午4時點，而公路局台86路面改善工程亦依照此一規定辦理。台86路面採雙層刨鋪，因施工程序會造成高低差問題，為保護用路人安全，因此擺設交通錐警示，束縮警示路段會造成些微的交通不順暢，請用路人體諒，公路局及市府工務局已要求現場交通維持人員須做好指揮引導工作，讓車流更順暢。

公路局目前進行的路面刨鋪工程，東行方向預計20日完工，西行方向將採夜間施工方式，將於22日開始施工，預計2024年1月10日完工，工程由公路局雲嘉南養護工程分局新化工務段發包，並由寶鴻旺營造公司承包施工。

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