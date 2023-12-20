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今全台有雨！寒流越晚越冷　恐跌破7℃時間曝

（圖／氣象署）

▲最新雷達回波圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

今日全台有雨，越晚越冷！氣象專家吳德榮提醒，周四至周六晨冷空氣勢力最強，各地天氣極寒冷，台北觀測站的最低氣溫將觸及10度，而符合「寒流」定義，沿海及部分平地的最低氣溫將降至7度以下。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象署）

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（圖／氣象署）

中央氣象署預報員曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天強烈冷氣團或寒流南下，降雨區域擴大，除了北部、東半部，南邊有些水氣飄上來，南部有局部短暫陣雨，中部也有零星飄雨。

曾昭誠說，預估周五是最低溫時間，中部以北、宜蘭低溫9-11度，其他地區11-14度；而這波高山下雪機率不高，周四晚到周六清晨北部、宜蘭2000公尺以上山區可能結冰或霧淞，若水氣足夠也可能下雪。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日強冷空氣南下，氣溫下降，北台越晚越冷，其他地區亦將轉冷，北部、東半部有局部雨，南部地區及中部山區有局部短暫雨。

吳德榮提醒，周四至周六晨冷空氣勢力最強，各地氣溫偏低，天氣極寒冷，北部、東半部有局部短暫雨，台北觀測站的最低氣溫將觸及10度，而符合「寒流」定義，沿海及部分平地的最低氣溫將降至7度以下，農漁業應防寒害。

吳德榮分析，拉拉、太平、合歡…等高山的水氣及溫度，時而符合降雪的臨界條件，降雪機率明顯高於上波，但何處何時能順利降下瑞雪？應持續觀察；至於大屯山頂亦將降至零度上下，以霧淞、冰霰的機率較高。

吳德榮表示，周六白天起至周日白天冷空氣略減弱，北台灣持續濕冷；周日晚至下周一冷空氣略增強，天氣轉乾；下周二、下周三冷空氣逐日減弱，各地晴朗穩定，氣溫回升。

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