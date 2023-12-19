寒流南下中！氣溫溜滑梯「最低溫9度」　2千公尺高山有望下雪

阿嬤都是比較疼孫的！高雄飼主陳球球飼養一隻6歲大的玳瑁貓阿鼻，這天飼主突然被阿嬤念了一頓，表示怎麼不快點把毛毯拿出來給貓咪蓋，飼主心想「寒流又還沒到？」，同時也向阿嬤爭寵，表達自己也會冷、也需要獲得關心，結果反被阿嬤臭罵一頓。