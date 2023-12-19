　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

寒流南下中！氣溫溜滑梯「最低溫9度」　2千公尺高山有望下雪

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

記者李宜秦／台北報導

今明兩日水氣多，目前新竹以北、花蓮、阿里山都有降雨，今晚開始強烈大陸冷氣團或寒流南下，溫度將一路下滑，明日低溫14度，周四晚上到周五清晨最冷，中部以北只有9度，周日再一波冷氣團南下，寒冷天氣持續到下周二。

中央氣象署預報員林定宜表示，今晚到明日強烈冷氣團或寒流南下，氣溫一路下降，明日北部、東部、恆春半島、馬祖有短暫降雨，南部山區有零星雨，其他多雲，且基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部大雨。周四到周六桃園以北、東部降雨機率較高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲強冷氣團或寒流南下，各地寒冷。（圖／記者李毓康攝）

明日北部、東北部低溫14度，其他地區16-19度。白天高溫北部、東北部只有17-18度，其他地區22-25度。冷空氣持續影響到周六，周四晚上到周五清晨最冷，中部以北、宜蘭9-11度，其他地區12-14度，空曠地區再低1-2度。

周六白天冷空氣減弱，氣溫稍微回升，以台北市為例，周五只有10-12度、周六約12-16度，但是周日又有冷氣團影響，台北市溫度約13-17度，冷氣團影響至下周二，北部、東部降雨機率高。

周四晚上到周六清晨在北部、東北部2000公尺以上高山有降雪、結冰、結霜、霧淞可能。周三晚上到周六中部以北、東北部、東部2500公尺以上高山有結冰、結霜、霧淞可能。

ET快訊
醉漢被狗吠「拿棍子狂毆狗」　反被飼主坐身上壓死
小甜甜新歡靠月老求來的　「男友身份曝光」
郭哲敏洗錢217億首開庭！突吞不明藥物　錢帥君現身旁聽深情對
快訊／新北男遭堆高機壓爆頭　臉部變形送醫不治
曾格爾遭判賠30萬　二審淚訴：沒有的事實就是沒有
Netflix新片單來了　一排強片下架
劉德音上任5年台積電市值大增3倍　去職原因引人聯想
快訊／中環砸3.05億　買進陽明6786張

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

元旦連假空運危機！航勤嗆要「集體請假」　長榮有善意回應了

桃園捷運綠線工程研討會　捷工局：115年通車至藝文特區

5星座衰爆「2024大破財」！車禍賠錢、股票敗光光

快訊／遭控「拒提供犯罪資料」　Dcard再發聲明

第一次約吃飯「男生沒請客」瞬間冷掉！　妹子怒：我給錢還收下

懷了女寶！公婆卻嘆「生男的比較好」　隊友妙回1句被讚爆

陳零九、邱鋒澤熱身跨年演唱會　中市府估人潮上看20萬

寒流南下中！氣溫溜滑梯「最低溫9度」　2千公尺高山有望下雪

2天81人猝死！首波寒流要來了　專家曝低溫保命8要點：別做漏這事

飯錢要用「家庭數or人頭數」算？朋友多帶1孩　他嘆：覺得被占便宜

RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄

躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

眼淚還來！貓貓路邊睡翻 四腳朝天嚇壞媽：以為S了

林宥嘉台上唱完..驚喜衝門口送客　「戴頭套拿大聲公」繼續唱：不要拍手XD

驚悚片！騎士闖紅燈被公車撞噴亡　疑雙腿張開擋車仍難抵死神

戴資穎奪冠！IG回顧2023「下半年對自己感到失望」

元旦連假空運危機！航勤嗆要「集體請假」　長榮有善意回應了

桃園捷運綠線工程研討會　捷工局：115年通車至藝文特區

5星座衰爆「2024大破財」！車禍賠錢、股票敗光光

快訊／遭控「拒提供犯罪資料」　Dcard再發聲明

第一次約吃飯「男生沒請客」瞬間冷掉！　妹子怒：我給錢還收下

懷了女寶！公婆卻嘆「生男的比較好」　隊友妙回1句被讚爆

陳零九、邱鋒澤熱身跨年演唱會　中市府估人潮上看20萬

寒流南下中！氣溫溜滑梯「最低溫9度」　2千公尺高山有望下雪

2天81人猝死！首波寒流要來了　專家曝低溫保命8要點：別做漏這事

飯錢要用「家庭數or人頭數」算？朋友多帶1孩　他嘆：覺得被占便宜

醉漢回家被狗吠「拿棍子狂毆狗」　鄰居拿鋸子理論...坐身上壓死他

楊茜堯「為2歲兒慶生」高顏值成亮點　網稱讚：眼睛好大好閃

廢礦區居住權非傳統違建　國土署：中央會保障原有合法居住權

粉絲要求伍佰安可！他剛要開口…全場自己大合唱　網笑：觀眾只是缺伴奏

《柏德之門3》奪TGA最佳遊戲…數據網調查「買來當信仰」根本沒玩

「新龍王」徐若熙最愛超人：在天空飛很舒服　林書緯爆曾與林書豪爆吵

開箱／富國島帆船俱樂部簽名度假村！每間都是泳池別墅　海邊看火舞

景福宮塗鴉怪客抓到了！警方花3天終於逮捕　為年僅17歲屁孩

元旦連假空運危機！航勤嗆要「集體請假」　長榮有善意回應了

桃園捷運綠線工程研討會　捷工局：115年通車至藝文特區

超萌幼獅爬樹上不去討救兵 小夥伴齊合作仍「任務失敗

生活熱門新聞

馮語婷出賣「長腿閨蜜」照！8千人朝聖

首波寒流來了！凍4天最冷10°C↓

他問低門檻月薪4萬5職業！眾人推這行：穩定到退休

入冬最強冷空氣今南下　首波寒流恐跌破8℃時間曝

「賴皮寮」Google爆紅奪冠！一票人狂搜新景點：全消失了

勞保多繳4年卻少領57萬！達人提醒避開地雷區

日本爆買UNIQLO　「口袋摸出3標籤」他傻了

清境停車場收費了　一天清空車露族

六福村、劍湖山全輸了！台灣「最強遊樂園」499萬人朝聖

2024年「5星座」旺到爆！升官加薪勢不可擋

一票人「決定刪LINE」！原因爆共鳴：連看都不看

做完驚覺「保險套脫落」　她驗排卵期急私訊名醫

周五冬至報到！命理師曝「開運6招」

黑人告大牙吞敗！美女律師轟「開庭當作秀舞台」

更多熱門

相關新聞

阿嬤念拿毛毯給貓！女兒爭寵被罵

阿嬤念拿毛毯給貓！女兒爭寵被罵

阿嬤都是比較疼孫的！高雄飼主陳球球飼養一隻6歲大的玳瑁貓阿鼻，這天飼主突然被阿嬤念了一頓，表示怎麼不快點把毛毯拿出來給貓咪蓋，飼主心想「寒流又還沒到？」，同時也向阿嬤爭寵，表達自己也會冷、也需要獲得關心，結果反被阿嬤臭罵一頓。

首波寒流預警！鄭明典曝達標機率高

首波寒流預警！鄭明典曝達標機率高

熱情粉絲比冷氣團更早報到

熱情粉絲比冷氣團更早報到

冷氣團來襲「禽流感高峰期」　農業部：監控候鳥路徑與排遺

冷氣團來襲「禽流感高峰期」　農業部：監控候鳥路徑與排遺

今迎首波寒流越晚越冷　最冷剩7度

今迎首波寒流越晚越冷　最冷剩7度

關鍵字：

寒流冷氣團氣象

讀者迴響

熱門新聞

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

快訊／最美雙胞胎依依證實離婚！

藝人NONO性侵案偵結！3案不起訴

一家三口魂斷國3　「兄妹差15歲」獨留高職兒

吳小哲遭擄凌虐6hr斷手腳　3煞賠232萬

爸媽帶1歲女國道自撞　一家3口全亡

現場慘況曝！國3車禍1家3口亡　妻拋飛臟器外露

黑人告大牙誹謗吞敗！北檢認證「遭騷擾非故意捏造」

孫生當街「火車便當」激戰！

下周就要結婚！25歲老師穿學校制服突墜樓亡

睪丸爆痛！國中弟忍3天「整顆變黑的」　醫救不回只能切了

爸路倒成植物人　姊妹求法官免去扶養義務

馮語婷出賣「長腿閨蜜」照！8千人朝聖

不婚不生！30歲就躺平「每月靠2檔ETF」

首波寒流來了！凍4天最冷10°C↓

更多

最夯影音

更多
RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄

RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄
躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面