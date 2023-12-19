寒流南下中！氣溫溜滑梯「最低溫9度」　2千公尺高山有望下雪

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署）
記者李宜秦／台北報導
今明兩日水氣多，目前新竹以北、花蓮、阿里山都有降雨，今晚開始強烈大陸冷氣團或寒流南下，溫度將一路下滑，明日低溫14度，周四晚上到周五清晨最冷，中部以北只有9度，周日再一波冷氣團南下，寒冷天氣持續到下周二。
中央氣象署預報員林定宜表示，今晚到明日強烈冷氣團或寒流南下，氣溫一路下降，明日北部、東部、恆春半島、馬祖有短暫降雨，南部山區有零星雨，其他多雲，且基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部大雨。周四到周六桃園以北、東部降雨機率較高。
▲強冷氣團或寒流南下，各地寒冷。（圖／記者李毓康攝）
明日北部、東北部低溫14度，其他地區16-19度。白天高溫北部、東北部只有17-18度，其他地區22-25度。冷空氣持續影響到周六，周四晚上到周五清晨最冷，中部以北、宜蘭9-11度，其他地區12-14度，空曠地區再低1-2度。
周六白天冷空氣減弱，氣溫稍微回升，以台北市為例，周五只有10-12度、周六約12-16度，但是周日又有冷氣團影響，台北市溫度約13-17度，冷氣團影響至下周二，北部、東部降雨機率高。
周四晚上到周六清晨在北部、東北部2000公尺以上高山有降雪、結冰、結霜、霧淞可能。周三晚上到周六中部以北、東北部、東部2500公尺以上高山有結冰、結霜、霧淞可能。
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