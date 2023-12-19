首波寒流預警！鄭明典PO圖曝「達標機率高」：冷空氣相對顯著

▲鄭明典分享地面天氣圖。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

記者李宜秦／台北報導

今日起強烈大陸冷氣團或寒流南下，氣溫將一路下滑，周四晚上到周五清晨本島低溫只有9度，前中央氣象局長鄭明典貼出地面天氣圖指出，「1032等壓線明顯覆蓋台灣就是寒流預警了。」

鄭明典今日在臉書貼出地面天氣圖並表示，氣象測量系統移動時，有接近絕對渦度守恆的特性，高氣壓的「負渦度」往南移動會斷開，所以中心最高氣壓往南可能斷開。若1028等壓線不到台灣不報「寒流」（有極少數例外）；1032「接觸」台灣，寒流機率就很好。

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鄭明典表示，根據這張圖來看，1032等壓線明顯覆蓋台灣，基本上就是寒流預警了，且是相對顯著的寒流。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今日清晨各地氣溫略升，不過下午開始強烈冷氣團或寒流南下，全台溫度一路下降，周四、五南部高溫23度、中部及台東18到19度、桃園以北及東北部只有12到14度，周四晚上到周五清晨最冷，預計馬祖7度，金門、中部以北、東北部9到10度，其他地區13到15度，沿海空曠地區更冷。

冷空氣影響期間，北部、東北部、澎金馬整天寒冷，日夜溫差只有2到3度，花東溫差約4到6度，中南部則是溫差較大，約8到9度，注意早晚寒冷。