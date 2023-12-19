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飯錢要用「家庭數or人頭數」算？朋友多帶1孩　他嘆：覺得被占便宜

▲熱炒 。（圖／記者陳致平攝）

▲飯錢要怎麼算比較好？（示意圖／記者陳致平攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

若與朋友用餐，總金額會以家庭數來平均分攤，還是用人頭數計算呢？一名網友發文表示，他那邊有1大1小要吃飯，朋友則是1大2小，對方主張飯錢直接用總金額除以2即可，但他卻覺得自己被占便宜，大家怎麼看？貼文曝光後，掀起網友討論。

這名網友在臉書社團「匿名公社」上發文拋問，「跟朋友出去吃飯，吃合菜的話怎麼算錢？」他有一個小孩，所以是1大1小；朋友則有兩個小孩，是1大2小。他補充說道，朋友的小孩比他的孩子大2歲，「真的很會吃，一個人能單獨吃完一份主餐」。

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考慮到餐費問題，原PO後來提議換餐廳，吃一人一份的簡餐，然而朋友卻覺得吃合菜即可，「合菜總金額除以2，對半出」。對於好友說法，原PO認為應該是大人算1個人、小孩算0.5個人，而且兩人的小孩都不是嬰兒了，「真要吃合菜，要按人頭收費才是」。

▲熱炒 。（圖／記者陳致平攝）

不知該如何開口的原PO便求問，「你們跟有小孩的家庭吃合菜，都怎麼算錢？」如果直接以家庭數計算餐費，他實在覺得被占便宜。

貼文曝光後，多數網友認為，「吃個飯計較成這樣，就不要出去吃就好了」、「有缺那幾個錢嗎？跟小孩子計較」、「愛計較的人不適合跟人家吃飯」、「我們也都不會算小孩的，是朋友幹嘛計較」、「平分啊，這麼愛計較你就多吃一點，如果只差幾百塊就算了，斤斤計較是要算到什麼時候」、「對半出，小錢不用計較」。

也有部分網友則理解原PO想法，「這種不會互相的朋友，以後不要再約出門了」、「你就說小孩0.5，就這樣照算很難嗎？如果對方不接受，以後就不要跟他吃飯了」。還有網友建議，「所以我們都不吃合菜，個人叫個人的」、「自己家出去玩就好，省麻煩」。

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