煮水餃給孩吃！老公氣罵「那是沒錢才吃的」　網歪樓：不是泡麵嗎

▲原PO煮水餃給孩子吃。（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

小孩吵著要吃，老公卻不高興！一名女網友發文表示，小朋友從早就一直吵著要吃水餃，所以她就下了幾顆，怎料老公得知後卻大發雷霆，罵她「沒救了！」貼文曝光後，就讓一票網友都看傻眼。

女網友在臉書社團「匿名公社」上發文直呼，「冷凍水餃只能應急的時候（能）吃？」早上時，她的孩子不斷吵著要吃水餃，於是她便下了幾顆，豈料，當她煮好水餃，老公卻氣得要翻桌，「他說我沒救了」。

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老公認為，平常日不應該吃水餃，因為「水餃只能是沒錢買菜的時候才能吃」。原PO對這樣的說法感到納悶，但只見老公還是很生氣，一直罵、一直罵，「不知道在罵什麼的」。

▲老公一看到水餃就氣得狂罵。（示意圖／取自Pixabay）

貼文曝光後，底下一票網友都留言直呼，「水餃早餐吃沒毛病啊」、「不然早上要去哪裡買水餃」、「不想吃別吃，以後只煮你跟孩子的就好」、「你可能少煮一鍋酸辣湯」、「是太常吃水餃嗎」、「叫他去跟所有水餃店道歉，有種就一輩子不要吃水餃，誰規定一定沒錢才能吃水餃的」、「想吃什麼就吃吧」。

還有網友歪樓，「沒錢不是吃泡麵嗎」、「我個人覺得應急才吃的應該是泡麵」、「沒錢其實是吃土」。