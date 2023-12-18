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被針對？紐時：加薩南部最大家族「逾百人喪命」　8次遭以軍攻擊

▲▼加薩兒童、加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）人民排隊購買麵包。（圖／路透）

▲加薩一個大型氏族自以色列與哈瑪斯衝突以來，已有100多名家族成員死亡。圖為加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）人民排隊購買麵包。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

以色列10月7日遭巴勒斯坦極端組織哈瑪斯（Hamas）突襲後，對加薩走廊發動攻擊以殲滅哈瑪斯。據紐約時報指出，加薩南部最大、最具影響力的一個大型氏族至少8度遭到攻擊，至今已有100多人喪命，直接受到戰爭衝擊。一名家族成員表示，儘管部分人支持哈瑪斯，但也有人只是一般市民，卻無辜遭受波及。

美國紐約時報報導，長期研究家族歷史的薩米•阿斯塔爾（Sami al-Astal）表示，阿斯塔爾家族（Astal family）規模達到數千人，是加薩南部最大、最有影響力的氏族之一，家族成員當過市長、農民、醫生、水果出口商，也有人在以色列當服務生或建築工人，或在國外成為傑出的醫學研究員。

然而，紐時認為，有極大的可能性顯示，戰爭直接衝擊了阿斯塔爾家族。10月9日，加薩媒體稱，以色列對一個阿斯塔爾家族分支的房屋發動空襲，造成10人死亡。相隔2天，巴勒斯坦人權中心稱阿斯塔爾家族另一處住宅又遇襲。綜合當地報導與家族親戚的說法，開戰2個月來，家族一共遭到8次襲擊。

▲▼加薩走廊的巴勒斯坦人抱著兒童的遺體舉行喪禮，至今約有2000名兒童死亡。（圖／路透）

▲加薩衛生部表示，剛開戰19天，阿斯塔爾家族就有88人喪命。圖為加薩走廊的巴勒斯坦人抱著兒童的遺體舉行喪禮。（圖／路透）

有關以色列是否進行具體打擊，以色列軍方表示無法回答相關提問。加薩衛生部10月26日公布的6747人死亡名單顯示，最初衝突爆發的19天內，有88人姓氏為阿斯塔爾，72人姓氏為哈索那（Hassouna），65人姓納賈爾（Najjars），60人姓馬司里（Masrys），49人姓庫爾德（Kurds）。阿斯塔爾家族88名罹難者中，有39名兒童，25名是女性。

距離這份名單公布以來，已經又過了將近2個月，加薩衛生部公布的死亡人數幾乎暴增至3倍，將近2萬名加薩人死亡。衛生部發言人11月初表示，現在阿斯塔爾家族已有超過100人在以色列的襲擊中喪命。報導稱，統計數據反應出加薩蒙受的嚴重損害，大型氏族的譜系被瓦解，所有家庭分支被毀滅。

▲▼加薩兒童醫院裡發現哈瑪斯軍火庫。（圖／翻攝自X）

▲以色列認為阿斯塔爾家族部分人與哈瑪斯有關。圖為以色列宣稱在加薩兒童醫院裡發現哈瑪斯軍火庫。（圖／翻攝自X）

據以色列官員稱，阿斯塔爾死亡的家族成員中，有一些人與哈瑪斯有關。倖存的成員尤尼斯（Yunis al-Astal）長期擔任哈瑪斯的議員，也是一名具煽動性的部落首領，支持消滅猶太人。另外，被當地媒體報導死訊的哈丹（Hamdan al-Astal）與拉姆齊（Ramzi al-Astal）2名家族成員，據稱都參與了哈瑪斯的武裝襲擊。

不過，阿斯塔爾家族中也有人像薩米一樣不是哈瑪斯成員，他是加薩南部汗尤尼斯一所大學的人文學院院長，他說並非所有家族成員都支持哈瑪斯，有人支持其他政治派系，也有人都不支持，他自己則是支持和平，反對殺害任何平民。

▲▼巴勒斯坦兒童與婦女來到加薩走廊汗尤尼斯聯合國管理的帳篷營地避難。（圖／路透）

▲以色列被批評「過度」將加薩平民置於危險境地。圖為兒童與婦女在汗尤尼斯的聯合國管理帳篷營地避難。（圖／路透）

牛津大學研究戰爭法的教授迪爾（Janina Dill）說，無論是否被哈瑪斯當作人肉盾牌，除非直接參與戰鬥，否則平民皆有權利獲得充分保護，「國際法中不存在結社罪，即使一個家族同情哈瑪斯，投票給它，發表支持言論，他們在任何時候依然不會是合法的攻擊目標。」

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