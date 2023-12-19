【廣編】12月行程滿檔？　維持活力不掉電全靠一關鍵

【廣編特輯】

圖、文／瑞穗提供

來到2023年最後一個月，聖誕節、跨年…各種聚會滿檔，然而接近年末，工作量不減反增，這樣還有活力好好狂歡嗎？營養師杯蓋提醒，若上班族常覺得自己體力大不如前，很可能是身體給的警訊，暗示你應給自己更好的營養。

平常趕著上班，許多上班族習慣隨手買個麵包、漢堡草草果腹，雖然知道該均衡飲食，但花心思留意餐餐營養實在太難！營養師杯蓋表示，走進超商其實就能搭出滿滿能量的早餐。在餐點部分可以多選擇包含蛋白質的選項，像是雞胸肉、茶葉蛋等，更重要的是可以將早餐的飲品改成鮮乳，就能額外攝取身體每日所需的蛋白質與鈣質，簡單調整即可幫助活力不掉電。

市面上鮮乳品牌這麼多，怎麼選才好？營養師杯蓋特別推薦上班族可試試瑞穗極制鮮乳，與市售品牌多採用120～135℃ 超高溫殺菌法不同，瑞穗極制鮮乳選用72°Ｃ巴氏殺菌技術，更投資上億元打造同步歐美國家的陶瓷膜過濾設備，才成功保留容易因高溫殺菌而流失的乳鐵蛋白和免疫球蛋白。

乳鐵蛋白和免疫球蛋白到底珍貴在哪？除了難以保留，國外研究更指出乳鐵蛋白和免疫球蛋白可達到調整體質、鞏固保護力的效果，相比市售鮮乳，瑞穗極制鮮乳保有更多生乳般的原味及營養，在喝鮮乳的同時，不只能攝取基本的鈣質與蛋白質，還能一併為自己的保護力加分。

若想輕鬆升級身體保護力，讓行程滿檔的自己也能活力不掉電，就從每日早餐開始改變！除了留意膳食纖維、蛋白質等人體營養素是否攝取足夠，試試將大冰奶、咖啡、紅茶等早餐飲品換成瑞穗極制鮮乳，輕鬆鞏固保護力。12/13～1/9 在7-ELEVEN購買瑞穗極制鮮乳290ml，搭配超值早餐組合只要49元起，迎接活力滿點的每一天！