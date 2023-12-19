　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】12月行程滿檔？　維持活力不掉電全靠一關鍵

早餐,營養師杯蓋,瑞穗極制鮮乳（圖／瑞穗提供）

【廣編特輯】

圖、文／瑞穗提供

來到2023年最後一個月，聖誕節、跨年…各種聚會滿檔，然而接近年末，工作量不減反增，這樣還有活力好好狂歡嗎？營養師杯蓋提醒，若上班族常覺得自己體力大不如前，很可能是身體給的警訊，暗示你應給自己更好的營養。

平常趕著上班，許多上班族習慣隨手買個麵包、漢堡草草果腹，雖然知道該均衡飲食，但花心思留意餐餐營養實在太難！營養師杯蓋表示，走進超商其實就能搭出滿滿能量的早餐。在餐點部分可以多選擇包含蛋白質的選項，像是雞胸肉、茶葉蛋等，更重要的是可以將早餐的飲品改成鮮乳，就能額外攝取身體每日所需的蛋白質與鈣質，簡單調整即可幫助活力不掉電。

市面上鮮乳品牌這麼多，怎麼選才好？營養師杯蓋特別推薦上班族可試試瑞穗極制鮮乳，與市售品牌多採用120～135℃ 超高溫殺菌法不同，瑞穗極制鮮乳選用72°Ｃ巴氏殺菌技術，更投資上億元打造同步歐美國家的陶瓷膜過濾設備，才成功保留容易因高溫殺菌而流失的乳鐵蛋白和免疫球蛋白。

乳鐵蛋白和免疫球蛋白到底珍貴在哪？除了難以保留，國外研究更指出乳鐵蛋白和免疫球蛋白可達到調整體質、鞏固保護力的效果，相比市售鮮乳，瑞穗極制鮮乳保有更多生乳般的原味及營養，在喝鮮乳的同時，不只能攝取基本的鈣質與蛋白質，還能一併為自己的保護力加分。

若想輕鬆升級身體保護力，讓行程滿檔的自己也能活力不掉電，就從每日早餐開始改變！除了留意膳食纖維、蛋白質等人體營養素是否攝取足夠，試試將大冰奶、咖啡、紅茶等早餐飲品換成瑞穗極制鮮乳，輕鬆鞏固保護力。12/13～1/9 在7-ELEVEN購買瑞穗極制鮮乳290ml，搭配超值早餐組合只要49元起，迎接活力滿點的每一天！

ET快訊
視高職兒如己出幫籌錢上學...1家3口國道遇劫　獨留他孤伶落
甘肅強震土石流「滅頂村莊」　空拍畫面駭人
快訊／依依宣布離婚　前夫發聲了
「旭集」要到台中了！　400坪進駐大遠百
一家3口慘死…家境困苦「父無業、母打零工」　鄰心痛曝善舉

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

大氣球遊行、路跑、跳舞超歡樂　2023年 OPEN! RUN 最Q萌友正能量應援

【廣編】12月行程滿檔？　維持活力不掉電全靠一關鍵

中國科大打造奇幻「星光聖誕村」　台北車站東森廣場美成拍照打卡新熱點

麥當勞銅板優惠「1+1」有新選擇了！　激省組合菜單快看

等到了！超商霜淇淋、思樂冰「通通買1送1」　限時4天爽吃

迎接溫馨聖誕　Feeling18巧克力工房推薦Top 5應景美食推薦

不用買機票就能秒飛巴塞隆納！手邊準備好「美研社」明年1／2前來趟浪漫藝術之旅

美式賣場祭全家人高營養補給品超殺折扣　「SUPER X乳清蛋白飲」奶茶風味微甜順口好好喝

終於等到！超商咖啡「買1送1」爽喝　最新復古迪士尼軟糖送吊飾

板橋府中家樂福1／14結束營業！業者：租約到期，另尋新地點

RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄

躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

眼淚還來！貓貓路邊睡翻 四腳朝天嚇壞媽：以為S了

驚悚片！騎士闖紅燈被公車撞噴亡　疑雙腿張開擋車仍難抵死神

林宥嘉台上唱完..驚喜衝門口送客　「戴頭套拿大聲公」繼續唱：不要拍手XD

戴資穎奪冠！IG回顧2023「下半年對自己感到失望」

大氣球遊行、路跑、跳舞超歡樂　2023年 OPEN! RUN 最Q萌友正能量應援

【廣編】12月行程滿檔？　維持活力不掉電全靠一關鍵

中國科大打造奇幻「星光聖誕村」　台北車站東森廣場美成拍照打卡新熱點

麥當勞銅板優惠「1+1」有新選擇了！　激省組合菜單快看

等到了！超商霜淇淋、思樂冰「通通買1送1」　限時4天爽吃

迎接溫馨聖誕　Feeling18巧克力工房推薦Top 5應景美食推薦

不用買機票就能秒飛巴塞隆納！手邊準備好「美研社」明年1／2前來趟浪漫藝術之旅

美式賣場祭全家人高營養補給品超殺折扣　「SUPER X乳清蛋白飲」奶茶風味微甜順口好好喝

終於等到！超商咖啡「買1送1」爽喝　最新復古迪士尼軟糖送吊飾

板橋府中家樂福1／14結束營業！業者：租約到期，另尋新地點

龍潭消防分隊大型公仔迎耶誕　月曆女神也來打卡助陣

準備向豪勁招手？劉東洋：鎖定洋投終結者、長打洋砲

李東儒／應用AI寫吸睛自傳　「這項基本功」先做好

用自己種的米助人！　花蓮稻農李春女捐70包白米助弱勢

你是一個有眼色的人嗎？超準心測絕對必試

「抗老界天花板」來了！超高效護膚體驗在家保養媲美SPA超奢華

公告嚴禁轉售訂位　島語：若發現列黑名單「取消所有訂位」

電影「一閃一閃亮星星」預售首日3.09億破紀錄　退票100萬人次惹議

迪士尼樂園「動物方城市」明開放！跟茱蒂、尼克一起解救志羚姐姐

視高職兒如己出幫籌錢上學...1家3口國道遇死劫　獨留他孤伶落淚

消費熱門新聞

麥當勞銅板優惠「1+1」有新選擇了

終於等到！超商咖啡「買1送1」爽喝

限時4天！超商霜淇淋、思樂冰買1送1

麥當勞APP豪發優惠券！大薯、雞塊買1送1

肯德基隱藏代碼被挖出！蛋撻只要12元

往推美式賣場「日本熱銷保濕聖品」

超商限定10天送「19元單品美式」

媲美手搖奶茶！SUPER X「36g PROTEIN頂級分離乳清蛋白飲」美式賣場特惠中

限時6天！超商咖啡「買2送2」

全聯高麗菜限時4天「1顆35元」！

快訊／麥當勞宣布喊漲！

超商連3天2大聯名飲品任選買1送1

超商限量賣「芋泥歐蕾」加滿Q彈芋圓

年末換新「一物」立即擁有好人緣

更多熱門

相關新聞

他買早餐「1品項」漲翻嚇壞　網同感：總匯都要1百了

他買早餐「1品項」漲翻嚇壞　網同感：總匯都要1百了

台灣的「早餐店文化」相當豐富，不論中式、西式都有相當多選擇，甚至不少外國人來到台灣旅遊都會特地早起吃上一頓豐富的早餐。然而，隨著物價逐漸上漲，有網友感嘆要吃上和以前一樣的早餐要多花不少錢，對此在社群平台上發文討論，引起熱議。

橘貓臉貼門緊盯　討早餐惹爸笑

橘貓臉貼門緊盯　討早餐惹爸笑

網罵8千住小房吃清粥小菜　清境農場駁斥

網罵8千住小房吃清粥小菜　清境農場駁斥

外送給錯　男衝店家大吵噴掉18萬

外送給錯　男衝店家大吵噴掉18萬

上班超想睡？營養師揭NG早餐搭配

上班超想睡？營養師揭NG早餐搭配

關鍵字：

早餐營養師杯蓋瑞穗極制鮮乳

讀者迴響

熱門新聞

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

快訊／最美雙胞胎依依證實離婚！

藝人NONO性侵案偵結！3案不起訴

一家三口魂斷國3　「兄妹差15歲」獨留高職兒

爸媽帶1歲女國道自撞　一家3口全亡

吳小哲遭擄凌虐6hr斷手腳　3煞賠232萬

黑人告大牙誹謗吞敗！北檢認證「遭騷擾非故意捏造」

現場慘況曝！國3車禍1家3口亡　妻拋飛臟器外露

孫生當街「火車便當」激戰！

下周就要結婚！25歲老師穿學校制服突墜樓亡

睪丸爆痛！國中弟忍3天「整顆變黑的」　醫救不回只能切了

爸路倒成植物人　姊妹求法官免去扶養義務

馮語婷出賣「長腿閨蜜」照！8千人朝聖

不婚不生！30歲就躺平「每月靠2檔ETF」

首波寒流來了！凍4天最冷10°C↓

更多

最夯影音

更多
RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄

RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄
躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面