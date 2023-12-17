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多國爆「新冠變異株JN.1」　醫示警：台灣過年逃不掉

（圖／翻攝黃軒臉書）

▲黃軒說，JN.1目前已成為全球主導的新冠病毒株。（圖／翻攝黃軒臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

近期多國出現新冠肺炎變異株JN.1，目前已有40多個國家和地區監測到。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，台灣過年期間也逃不掉，過年前最好接種XBB.1.5新冠苗疫。疾管署副署長羅一鈞則指出，台灣在10/20就有檢出JN.1，目前台灣主流病毒株仍是EG.5。

黃軒在臉書說，今年10月，英國數據科學家首次發現了Omicron另一種新突變基因病毒，叫JN.1，目前已成為全球主導的新冠病毒株；據英國COVSPECTRUM數據庫資料顯示，自10月25日至11月16日，JN.1的感染率提升了近乎5倍。

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黃軒指出，截至11月中旬，歐洲幾個國家出現增長，尤其在丹麥，該JN.1的病毒感染已經覆蓋了50%的人口；不僅僅是歐洲，新變體JN.1病毒也在澳洲、紐西蘭、埃及、日本和其他地區呈現流行趨勢。

「而台灣過年期間，也會逃避不掉的！」黃軒表示，還好JN.1對於XBB.1.5新冠疫苗仍然表現出有良好的交叉反應，儘管新冠XBB.1.5與JN.1在序列上有顯著差異，但現有的疫苗對JN.1感染仍能提供必有的保護作用。

▼黃軒呼籲，過年前最好接種XBB.1.5新冠苗疫苗。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

黃軒呼籲，所以過年前最好接種XBB.1.5新冠疫苗，別忘了在台灣最近仍有30幾個病人因COVID-19而重症死亡，而這些人9成以上皆未有正確施打疫苗！現在不是疫苗貨源缺乏，而是有去接種疫苗的人匱乏了，這真是防疫上的隱憂。

JN.1是新冠病毒OmicronBA.2.86變異株的第二代亞分支，也是BA.2.86變異株中具有較強傳播優勢的一個亞分支，該變異株於今年8月25日在盧森堡採集的樣本中首次監測到。11月以來，由於JN.1在全球流行毒株中的占比增長較快，世界衛生組織於11月21日，將BA.2.86變異株從「需要監測的變異株」（VUM），升級為「需要關注的變異株」（VOI）。

針對台灣檢測狀況，羅一鈞表示，台灣最早在10/20就檢出1例日本境外移入的JN.1，本土是在10/30檢出，與BA.2.86合併計算，本土占比低於5%、境外移入占比低於20%，目前都還沒成為主流病毒株，現在台灣的主流病毒株仍是XBB的EG.5。

而從各國流行情況看，近期JN.1變異株在多個國家增長迅速，但研究顯示，在傳播方面JN.1與XBB變異株差異不明顯。根據世界衛生組織報告顯示，含有XBB.1.5成分的新冠病毒疫苗仍對JN.1變異株有效。因此在人群對Omicron變異株廣泛免疫（包括疫苗接種和自然感染）的前提下，JN.1變異株的傳播能力可能相對有限。

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