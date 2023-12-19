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社交距離APP確定退場！12／31終止服務　疾管署請民眾自行刪除

▲▼ 社交距離APP（圖／記者劉維榛攝）

▲ 社交距離APP，資料照。（圖／記者劉維榛攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（19）日宣布，於新冠疫情期間推廣使用之「台灣社交距離APP」已完成階段性任務，且 Apple及Google團隊已終止「暴露通知服務（ENS）」，「台灣社交距離APP」將於2023年12月31日終止服務，自iOS、Android平台下架，亦停止更新，敬請仍安裝使用之民眾自行刪除該APP。

疾管署表示，感謝民眾於疫情期間使用「台灣社交距離APP」共同防護社區健康，該APP自2021年3月12日首次發布以來，下載人次總數約255萬，而本APP內無用戶個人資料，終止服務後系統資料將直接銷毀。日後民眾可透過「疾管家」 LINE Official Account 、「疾病管制署-1922防疫達人」Facebook粉絲專頁及疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）獲得最新防疫資訊。

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疾管署提醒，雖國內外均已放寬防疫措施，但新冠病毒並未消失，請民眾儘早完成XBB新冠疫苗接種，並保持手部清潔、養成良好的衛生習慣，有需要時仍請佩戴口罩，一起守護更美好的台灣。 

▲▼台灣社交距離APP。（圖／記者翻攝）

▲台灣社交距離APP。（圖／記者翻攝）

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