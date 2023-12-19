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連續6年聖誕傳愛老情人　豪棋建設讓愛不孤單

▲伊甸以勒巷弄長照站與豪棋建設於19日舉辦「豪棋傳情讓愛伊起」志工活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲伊甸以勒巷弄長照站與豪棋建設於19日舉辦「豪棋傳情讓愛伊起」志工活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

聖誕傳愛不間斷，連續6年耶誕佳節前夕，豪棋建設攜手慶中街綠豆湯崇善店及國田印刷關心伊甸基金會失智獨居長輩，為鼓勵社區銀髮長輩多多走出家門，積極參與社區活動，伊甸以勒巷弄長照站與豪棋建設於19日舉辦「豪棋傳情讓愛伊起」志工活動。

豪棋建設林慶輝董事長及謝銘源副總號召全體員工，一起加入守護銀髮老寶貝的行列，希望透過互動同樂，讓現場20名銀髮長輩感受溫暖，留下深刻的回憶。

迎接即將到來的溫馨聖誕節，為幫長輩們締造特別的歡樂時光，豪棋志工們更精心規畫「繽紛聖誕紅DIY」的手作活動，透過接觸植物來放鬆心情，整場活動有趣歡樂，豪棋志工不僅溫暖了在場長輩的心，更豐富阿公阿嬤的生活記憶，聖誕作品不僅賞心悅目，更能增添聖誕節的氣氛。

▲伊甸以勒巷弄長照站與豪棋建設於19日舉辦「豪棋傳情讓愛伊起」志工活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「叮叮噹叮叮噹，我知道這是聖誕節的歌！」今年高齡82歲的小金奶奶患有失智症，年輕時經營雜貨店的他，很喜歡聊天交朋友，子女長大後到外地工作，上了年紀的小金奶奶長期獨居，與人少了互動，直到5年前來到伊甸長照據點接受服務，雖然記憶力持續衰退，語言及認知能力逐漸退化，伊甸照服員總會趁空檔和她聊聊天，在照服員的熱情關懷下，小金奶奶，不僅在上課時更加活潑參與，現在更會每天到朋友家等待，再一起來上課。

豪棋建設林慶輝董事長表示：「連續6年，豪棋建設希望透過溫馨的陪伴，讓長輩們留下深刻的回憶！透過聖誕傳情的志工活動，將這份溫暖與關懷送到老朋友的心坎裡。」伊甸基金會台南區區長張盟宜表示：「謝謝豪棋建設長期陪伴著我們，支持伊甸長者的服務，歲末年終的這時節，讓阿公阿嬤們感到溫暖不孤單」。

伊甸基金會「以勒巷弄長照站」從2017年開始，每天服務平均年齡超過80歲的銀髮長輩，其中有三分之一有失智的狀況，為刺激長輩對外界的反應，不與社會脫節，伊甸專業的照服員除了每天安排體適能、樂器學習、認知訓練…等課程，並透過多元的課程設計與暖心的關懷，陪伴長者走過快樂而充實的老後時光，也減輕家庭照顧者的壓力與負擔。邀請全台民眾一起支持伊甸基金會「老人照顧服務計畫」! 洽詢電話:06-2146990*303。

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