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迎接溫馨聖誕　Feeling18巧克力工房推薦Top 5應景美食推薦

迎接溫馨聖誕，Feeling18 巧克力工房推薦 Top 5 應景美食推薦（圖／Feeling18 巧克力工房提供）

圖、文／Feeling18 巧克力工房提供

耶誕與新年即將來臨，親朋好友團聚，送禮之際，想必大家都在尋找最適合的應景美食。如果妳也是美食愛好者，而且鍾愛品味高品質的巧克力與麵包，在意健康原料，那麼來自南投埔里的人氣美食 Feeling18 巧克力工房將是您不可錯過的選擇，浸淫在美食多年的 Feeling18 巧克力工房創辦人茆師父推薦耶誕必吃的 Top 5 熱門應景美食！

Feeling18 的巧克力系列，拆開精緻的包裝，蘊含著巧克力的醇厚和情感的溫暖。它不僅僅是一種味蕾上的享受，更是對摯愛傳遞的一份真摯祝福。

迎接溫馨聖誕，Feeling18 巧克力工房推薦 Top 5 應景美食推薦（圖／Feeling18 巧克力工房提供）

Feeling18 巧克力工房的創辦人茆師父，24年前拋開台灣一切，前往日本進修巧克力課程，受到職人精神的感動。回到台灣後他不斷實驗和鑽研，發現巧克力在攝氏 15 至 18 度的溫度下，呈現出最佳的品質和風味。這個發現讓他創立了 Feeling18，這個品牌名稱代表著他對巧克力品質的堅持和熱情。

今年耶誕是 Feeling18 成立的十七週年慶，創辦人茆師父希望將他對美食的心意化成禮物，讓所珍愛的人感受到美食傳遞的情感，挑選一份特別的禮物給自己還有我的珍愛的親友。茆師父真心推薦今年耶誕、新年的 Top 5 應景美食。

Top 1 推薦：Feeling18 生巧克力系列

迎接溫馨聖誕，Feeling18 巧克力工房推薦 Top 5 應景美食推薦（圖／Feeling18 巧克力工房提供）

Feeling18 巧克力工房精心挑選來自世界各地的進口優質巧克力豆，以手工製作出香醇口感， 目前有六種口味，其中最受歡迎的是包括 75% 初戀生巧克力，酒香濃郁，入口後帶來淡淡的酒香，絕對是首次品嚐巧克力朋友的不二選擇，也很適合適合熱愛原味生巧克力的老饕，尤其適合搭配一杯 Espresso 享用，帶來和諧的下午茶體驗。

其中 OMAR 威士忌生巧克力融入了南投酒廠製造的 OMAR 單一麥芽威士忌雪莉果乾，酒精濃度高達 46%，口感層次豐富，風味帶有龍眼蜜、熱帶熟成果乾及梅子蜜餞的芬芳，尾韻則伴隨著陳皮梅與木質香氣，對於喜好喜愛威士忌酒香的大人來說真的很上癮，是一款成熟的巧克力。

Top 2 推薦：Feeling18 藏心巧克力系列
藏心巧克力的風味，像是微風拂過的溫暖，一點一滴地散發出濃郁的可可香氣，令人陶醉其中。巧克力包裹著令人驚喜的內餡，十入組總共收藏了十種不同的巧克力，皆由頂級進口可可和鮮奶油的完美比例製成，享受到層次分明的口感。

迎接溫馨聖誕，Feeling18 巧克力工房推薦 Top 5 應景美食推薦（圖／Feeling18 巧克力工房提供）

這幾款深邃多彩的巧克力，宛如暮色中的花園，香氣瀰漫，每一口都是一場香醇的饗宴。

迎接溫馨聖誕，Feeling18 巧克力工房推薦 Top 5 應景美食推薦（圖／Feeling18 巧克力工房提供）

Top 3 推薦：Feeling18 義大利水果麵包
義大利水果麵包源自於十五世紀的米蘭，可以說是耶誕必吃的義大利風味美食，採用來自阿爾卑斯山的天然酵母製成，每一個水果麵包都經歷超過 72 小時的精心製作，麵團的慢慢熟成過程讓其香氣與風味更顯獨特與雋永。水果麵包的餡料非常豐富，一刀剖開的切面有滿滿的果乾，份量也非常足夠，很適合有小孩的小家庭或者閨蜜團們共同享用！

迎接溫馨聖誕，Feeling18 巧克力工房推薦 Top 5 應景美食推薦（圖／Feeling18 巧克力工房提供）

迎接溫馨聖誕，Feeling18 巧克力工房推薦 Top 5 應景美食推薦（圖／Feeling18 巧克力工房提供）

Top 4 推薦：Feeling18 生吐司系列
Feeling18 的生吐司系列以柔軟和彈性聞名，一到家盤子還沒準備好我就先抓了一塊，手感宛如白雲般輕柔，可愛一點的說法就是摸到暖烘烘剛曬完太陽的綿羊般，同時散發著濃郁天然香氣，沾點抹醬或者單吃，當作早餐或下午茶，搭配紅茶或咖啡都很棒，是大小朋友都會愛上的口感！

迎接溫馨聖誕，Feeling18 巧克力工房推薦 Top 5 應景美食推薦（圖／Feeling18 巧克力工房提供）

迎接溫馨聖誕，Feeling18 巧克力工房推薦 Top 5 應景美食推薦（圖／Feeling18 巧克力工房提供）

Top 5 推薦：Feeling18 經典蝴蝶酥禮盒
Feeling18 的經典蝴蝶酥禮盒是對法式經典的致敬，相信喜愛法式甜點的朋友應該對蝴蝶酥都不陌生，Feeling18 使用萊思克 A.O.P 認證發酵奶油和法國進口麵粉，製作出酥脆口感，層次豐富的蝴蝶酥。要製作出外脆內酥的蝴蝶酥，一是油，二是酥皮，在這兩點基本功下有一點差錯的話口感會落差極大，完全決定了一片蝴蝶酥的口感和餘香。師傅需要將奶油細緻地在麵團里緊裹，摺疊擀皮重疊，反覆此步驟，同時均勻撒上白糖，考慮麵團，奶油比例，厚度等因素，製作時間可長達兩天，來自 Feeling18 的堅持，風味層次豐富，口感酥脆。無論是原味、椒麻風味還是巧克力口味，都將帶給我們細緻的享受和回味。

迎接溫馨聖誕，Feeling18 巧克力工房推薦 Top 5 應景美食推薦（圖／Feeling18 巧克力工房提供）

此次茆師父精選 Feeling18 最受歡迎 Top 5 美食商品分享給大家，可以當作聖誕禮物送家人、親友，也能在派對聚會滿足大家的口腹之慾。為了帶粉絲回顧品牌之初心，迎接品牌成立 17週年，Feeling18提供大家贏得日本頂級之旅（原價值 $96800/組）共 7 組的抽獎機會。2023/12/31 前，無論在南投埔里線下門市，或新開張的品牌官網購買 Feeling18 任何產品，單筆消費滿額 1717 元，即可獲得日本頂級之旅抽獎機會；新官網凡下單完成再加贈經典生巧克力乙盒（口味店家搭配隨貨寄出，不累贈），得獎者將於 2024/1/7 Facebook 直播抽出。直播當天也會有線上有獎徵答送出 10 項明星商品小禮！

迎接溫馨聖誕，Feeling18 巧克力工房推薦 Top 5 應景美食推薦（圖／Feeling18 巧克力工房提供）

今年耶誕、新年佳節，記得預先網購訂好 Feeling18 伴手禮拜訪親友，出遊到中部，也別忘了到南投埔里的 Feeling18 創始店朝聖，來一趟美食之旅！

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