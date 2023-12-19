黑人告大牙誹謗敗訴！北檢認證「遭騷擾不是故意捏造虛偽」

▲黑人為指控大牙妨害名譽案首度出庭時，在大雨中鞠躬比讚 。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者劉昌松、黃哲民／台北報導

藝人大牙(周宜霈)在6月間的演藝圈#Metoo風暴中，公開指控自己的前老闆「陳先生」涉嫌熊抱性騷擾，並說：「試過搞不好你會喜歡」，「妳范范姐就很不愛這種事啊！」大牙事後選擇到案發地香港警局提告，而遭影射的黑人(陳建州)則在台灣控告大牙涉嫌加重誹謗，案經台北地檢署2度傳雙方出庭說明，並傳訊5名證人協助釐清案情後，今偵結將大牙不起訴。

不起訴理由指出，大牙的前經紀人出庭證稱，2014年間曾聽大牙吐露，在香港的飯店房間內遭黑人騷擾，還被黑人問要不要「鬆一下（台語）」，前經紀人指出，大牙不止一次反映遭黑人騷擾，合作期間只要有類似議題，大牙就會再提1次，前經紀人並表示，對於黑人告大牙的舉動感到不舒服，因為大牙沒假造po文所述情節。

黑人的前經紀人、也是大牙現任經紀人證稱，2017年和大牙開始合作，大牙就表明不願跟黑人同台或一起工作，經不斷詢問原因，大牙才透露曾在香港工作時，被黑人到飯店房間內騷擾，且大牙敘述時情緒憤怒、多次哽咽，強調當時有強力反抗並拒絕黑人，她驚嚇得腿軟發抖。

現任經紀人並指出，有1次在某節目安排大牙與男藝人近身摟抱橋段，大牙突然當場大哭，事後說出因想起曾遭黑人騷擾，一時情緒崩潰。經紀人說，至此才知黑人造成大牙莫大陰影，大牙張貼本案po文前有先告知，表示#Metoo事件的受害者都很勇敢，她也想為自己勇敢、而且原諒自己當年的懦弱，但大牙貼文後，商業合作與業配文都被暫緩，黑人提告舉動，符合他不容詆毀的國王個性。

▲大牙曾帶著化妝師和閨蜜到北檢作證自己指控無誤。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官認為大牙並非基於無中生有或杜撰虛擬的意圖而po文，雙方都承認彼此無宿怨糾紛，且多位證人證稱大牙多年前就持續提及遭黑人騷擾，可見大牙是有相當理由確信其為真實，不是故意捏造虛偽，也沒有重大過失或輕率情形，且大牙po文所提內容不僅止於私德領域，還跟公益有關，因此以罪嫌不足為由將大牙不起訴。

大牙、郭源元等人在今年（2023年）6月間接連指控黑人過去有性騷擾紀錄，其中大牙點名「當時的老闆陳先生」，在2012年跟工作團隊前往香港拍攝節目時，晚上強行進入她的飯店房間，開玩笑稱「鬆一下」，陳先生並從她的後方熊抱，把她拉倒在床上，稱「試過搞不好你會喜歡」，「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」

遭影射的黑人和妻子范瑋琪工作受到影響，不只黑人自請暫停職籃P.LEAGUE+聯盟執行長職務，范瑋琪的演唱會也連帶受影響而取消，黑范夫妻原本一起對大牙提起民事求償1000萬元並要求大牙公開道歉，隨後撤告，改由黑人更換律師，獨自對大牙提告刑事妨害名譽。

▲黑人第2次出庭後，並無明顯情緒波動，只說會擇日再跟大家說明案情 。（資料照／記者李毓康攝）

檢察官先在8月傳喚黑人出庭確認提告內容，黑人庭訊後在大雨中向媒體鞠躬，並在上車前向媒體比出大拇指展現自信，大牙則是在9月遭傳喚出庭後，透過臉書已諮詢過律師，決定到事發地香港警局報案，而在公領域沉寂多時的黑人則在10月間發文，替籃球賽宣傳，結果被多數網友洗版「大牙加油」。

雖然大牙並未在台控告黑人涉及猥褻或性騷擾等刑事告訴，但因全案事關當時2人在香港飯店內到底發生甚麼事情，檢察官為此曾傳喚大牙所稱的工作團隊化妝師即閨蜜等5人協助作證，釐清當時狀況，接著2度傳喚黑人出庭，交叉比對雙方說詞，經過將近2個小時庭訊後，黑人僅表示偵查不公開，「希望不要浪費這麼多媒體、社會資源，未來找時間跟大家再好好分享」。