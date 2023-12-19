新竹農業用地變停車場？　柯文哲保證「不會賴皮」：該處理就處理

記者袁茵／新北報導

名嘴徐嶔煌爆料，民眾黨總統候選人柯文哲擁有的新竹市一塊農業用地，被鋪柏油路成停車場，質疑這難道就是柯口中的「居住正義」？對此，柯文哲19日回應，該地為5個醫生合購，至今沒有分割，現在似乎是一位地主代表與人簽約，但若有要補繳稅或其他動作，「我不會『賴皮』，該怎麼處理就怎麼處理」。

▲民眾黨總統參選人柯文哲19日召開記者會，發表國家治理政見。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲19日上午於新莊競總舉辦「國家治理」政見記者會，會後接受媒體訪問。針對賴清德的違建老家成為觀光景點，但至今卻打死不拆，主持人鄭弘儀甚至為賴清德落淚，以及該違建現被爆出有憲兵24小時站崗？柯文哲提及，關於鄭弘儀要哭這點，他覺得很奇怪，「干他什麼事情？我是無法理解，這你要去問鄭弘儀」。

至於憲兵站崗問題，柯文哲說，自己不曉得是按照哪一條法令，但副總統一定有安全保護，可能得請國安局回答，「我不曉得為什麼那地方會有憲兵崗哨，除非他平常住在那。」還是勸賴清德把違建拆掉，畢竟前高雄市長韓國瑜、2012年與蔡英文搭檔參選的副手蘇嘉全都處理違建了，「只有你一個不處理，這條一定會被打死，還是忍痛拆了吧！」

另外，針對有名嘴爆料，柯文哲擁有的新竹隆恩段農地，卻被作為停車場使用，但該地107年土地標註為農業用地，今年11月卻無標註，是否與過去提的居住正義有落差？柯文哲說明，這是好幾年前新竹有一大群醫生，大家合股買的一塊地，但因柯爸柯承發不是醫生，所以來找他，進而促成5個醫生合買一塊地。

柯文哲提及，父親在他年輕時最大的期望，就是希望他可以回新竹當醫生，只是一直沒有實現，當時就是買了一塊地，以為柯文哲未來會回去住新竹，結果該地至今都沒分割，現在查出來似乎是一位地主代表與人簽約，「但我可以在這地方跟大家講，我不會『賴皮』，該怎麼處理就怎麼處理。」如果有要補繳稅或做什麼，反正新竹市政府會調查清楚，「我在這跟大家保證，本人不會『賴皮』。」