新北淡金路成賽道！屁孩凌晨「仰躺騎車」直線競速　警方出手了

記者戴上容／新北報導

民眾PO網「社會事新聞影音」，2名騎士於新北市三芝區淡金路上競速及危險駕駛，其中一名男子以「仰躺」方式競速危險騎車，一旁更有人跨越馬路叫囂拍攝，整個舉動相當危險。淡水警方表示，已調閱監視器鎖定涉案車輛，後續依道路交通管理處罰條例第43條之3，可開罰3萬到9萬、吊扣車牌半年，同時也將依刑法公共危險罪嫌偵辦。

▲屁孩「仰躺」騎車競速 ，還有人圍觀鼓譟。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

這起事件發生在16日凌晨1時許，地點在三芝區海尾14號(往三芝方向)前，根據「社會事新聞影音」所供畫面，有2名男子騎乘機車競速，其中一名男子以「仰躺」騎乘機車，令人為他捏把冷汗！一旁騎士使勁的向前競速，還有其他騎士跨越馬路道中央分隔島要進行拍攝。

警方表示，分局調閱110報案紀錄，當時未接獲報案，19日收到影片後，立刻調閱監視器，將循線通知畫面中的2名男子到案說明，後續將依道路交通安全管理處罰條例43之3條製單舉發，將可開罰3萬到9萬、吊扣車牌半年，同時也將依刑法公共危險罪嫌偵辦。

淡水警方補充，經統計今年迄共取締70件危險駕車、8312件超速違規，將持續針對易飆車、超速路段滾動式編排取締勤務，同時籲請民眾，切勿任意蛇行或危險駕駛，影響行車及行人安全，發現不法將依法究辦。