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發文評論藍委進口大陸雞蛋　吳欣岱遭社維法送辦！不罰理由曝

▲▼台灣基進黨吳欣岱出席行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣基進黨吳欣岱今年9月於臉書發文評論國民黨立委提倡進口雞蛋，並稱對台灣百害而無一利的作法，被依違反社維法移送法院裁處。（資料圖／記者李毓康攝）

記者黃宥寧／台北報導

日前進口蛋爭議引在野三黨先後抨擊！台灣基進北市黨部主委吳欣岱於臉書發表，國民黨立委提倡進口中國雞蛋言論，更指出國民黨作法對台灣百害而無一利，被北市警局中正一分局依違反社會秩序維護法罪嫌，移送法院裁處。日前士林地院裁定不罰，原因曝光。

今年9月27日吳於臉書發文說，中國國民黨打壓本土疫苗產業後，鼓吹打不到疫苗的恐慌，然後挾著這股民怨施壓政府開放公認效力最低的中國疫苗；豬肉事件亦是如此，在近年台灣口蹄疫、傳統豬瘟拔針，非洲豬瘟防守有成的現在，中國國民黨游毓蘭年初竟提案要放寬攜帶疫區加工肉製品，疫情期間，因為資訊有統一的中央指揮中心即時回應澄清各界假訊息，醫療資訊又直接關係到每個人的健康，民眾普遍願意花多一些時間、心力去了解。

吳同時說，現在的雞蛋議題和更早之前的豬肉，這些屬於比較間接的民生範疇，影響生活卻不致命，很多人不僅沒有注意到中國國民黨惡意操作，還只有間接接收到「食安有問題」、農業部長下台了的模糊訊息。

她表示，中國國民黨提案放寬疫區豬肉限制和施壓進口中國蛋，都是純粹惡意且對台灣百害而無一利的作法。親中政黨用合法方式打擊台灣，這樣一貫的套路不應該再被接受，下架中國國民黨就等於下架一隻特洛伊木馬，讓只會靠吸血為生的殖民政權遺毒滾出台灣，我們的社會才能往前邁進。

吳欣岱否認有何散佈謠言，辯稱，發表文字並非謠言，乃參酌新聞報導內容，並依據新聞報導進一步闡述個人意見政治性言論，且是表達其對國民黨與相關政治人物的反對意見，並無鼓吹民眾進行犯罪或散播足生實際危害的錯假資訊，並無影響公共安寧等語。

法官認為，尚無從證明吳的文字符合謠言要件，且客觀上並無煽動公眾為何等違法行為，無造成明顯而立即危險，是針對可受公評的政黨、政府官員政策所為，任何閱聽者均可據此審視、判斷該文字合理性，進而發表贊同或反對之意見，有助於多元民主社會中公意形成，進而使真理越辯越明，實難認為公眾會因為此部分文字而產生畏懼或恐慌等負面心理，進而影響公共安寧，裁定不罰，5日內可抗告。

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