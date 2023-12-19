發文評論藍委進口大陸雞蛋　吳欣岱遭社維法送辦！不罰理由曝

▲台灣基進黨吳欣岱今年9月於臉書發文評論國民黨立委提倡進口雞蛋，並稱對台灣百害而無一利的作法，被依違反社維法移送法院裁處。（資料圖／記者李毓康攝）

記者黃宥寧／台北報導

日前進口蛋爭議引在野三黨先後抨擊！台灣基進北市黨部主委吳欣岱於臉書發表，國民黨立委提倡進口中國雞蛋言論，更指出國民黨作法對台灣百害而無一利，被北市警局中正一分局依違反社會秩序維護法罪嫌，移送法院裁處。日前士林地院裁定不罰，原因曝光。

今年9月27日吳於臉書發文說，中國國民黨打壓本土疫苗產業後，鼓吹打不到疫苗的恐慌，然後挾著這股民怨施壓政府開放公認效力最低的中國疫苗；豬肉事件亦是如此，在近年台灣口蹄疫、傳統豬瘟拔針，非洲豬瘟防守有成的現在，中國國民黨游毓蘭年初竟提案要放寬攜帶疫區加工肉製品，疫情期間，因為資訊有統一的中央指揮中心即時回應澄清各界假訊息，醫療資訊又直接關係到每個人的健康，民眾普遍願意花多一些時間、心力去了解。

吳同時說，現在的雞蛋議題和更早之前的豬肉，這些屬於比較間接的民生範疇，影響生活卻不致命，很多人不僅沒有注意到中國國民黨惡意操作，還只有間接接收到「食安有問題」、農業部長下台了的模糊訊息。

她表示，中國國民黨提案放寬疫區豬肉限制和施壓進口中國蛋，都是純粹惡意且對台灣百害而無一利的作法。親中政黨用合法方式打擊台灣，這樣一貫的套路不應該再被接受，下架中國國民黨就等於下架一隻特洛伊木馬，讓只會靠吸血為生的殖民政權遺毒滾出台灣，我們的社會才能往前邁進。

吳欣岱否認有何散佈謠言，辯稱，發表文字並非謠言，乃參酌新聞報導內容，並依據新聞報導進一步闡述個人意見政治性言論，且是表達其對國民黨與相關政治人物的反對意見，並無鼓吹民眾進行犯罪或散播足生實際危害的錯假資訊，並無影響公共安寧等語。

法官認為，尚無從證明吳的文字符合謠言要件，且客觀上並無煽動公眾為何等違法行為，無造成明顯而立即危險，是針對可受公評的政黨、政府官員政策所為，任何閱聽者均可據此審視、判斷該文字合理性，進而發表贊同或反對之意見，有助於多元民主社會中公意形成，進而使真理越辯越明，實難認為公眾會因為此部分文字而產生畏懼或恐慌等負面心理，進而影響公共安寧，裁定不罰，5日內可抗告。