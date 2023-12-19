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推醫療數位化！薛瑞元曝未來2大方針　三班護病比要求「可減輕」

▲▼健保署虛擬健保卡數位創新應用，標竿學習與前瞻分享會，衛福部長薛瑞元。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保署虛擬健保卡數位創新應用，標竿學習與前瞻分享會，衛福部長薛瑞元。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部力推醫療體系、民眾就醫數位化，健保署今（19）日「虛擬健保卡數位創新應用」標竿學習與前瞻分享會，衛福部長薛瑞元致詞時宣布2大施政方針，首先將改革醫學中心評鑑，將數位發展納入醫療品質指標之一；另一方面，如果醫院數位化措施能節省人力、降低護理人員負擔，準備明年實施的三班護病比要求將「適度給予減輕」。

國內從108年開始試辦「虛擬健保卡」，為開啟數位醫療照護流程重要一環，111年正式運用在居家醫療、遠距醫療及視訊診療三大醫療場域，到今年11月底，已核發近65萬虛擬健保卡，並有330家院所提供虛擬健保卡服務。

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薛瑞元今日出席健保署「虛擬健保卡數位創新應用」標竿學習與前瞻分享會，他致詞表示，虛擬健保卡是配合國家數位計畫政策，疫情期間成效不錯，將更進一步推動；而醫療體系數位化工作有三大目標，就醫療端主要就是：節省人力、提高醫療品質，對民眾端則是希望做到就醫更方便。

薛瑞元指出，過去做這些推動數位化工作會碰到一些基本問題，因為醫療院所方面要增加投資，投資沒看到回報就會裹足不前，數位化速度就會變慢。薛分享過去到中國大陸參訪醫院，發現某些部分數位化比台灣快，主要都是付錢，讓民眾付錢方便、醫院收錢方便，讓掛號、收費數位化，但進到診間還是排隊，品質還是很差，但台灣的數位醫療目標重點在於提升醫療品質，健保署針對基層診所HIS系統雲端化，明年已經有預算可以支持。

「衛福部通常很卑鄙，一手給錢，另外一手會用各種措施要求醫院來做。」薛瑞元先是自嘲，但隨即宣布政策：目前數位醫療已經準備從「醫學中心評鑑改革」做起，醫學中心五大任務其中一項就是提升醫療品質，會把數位發展當成醫療品質指標之一。

另一方向是透過數位醫療來節省人力，薛瑞元說：「我目前也正在在構思，要推動三班護病比，是否可以某種程度，讓醫院採取數位化設施、設備、工作程序，以減少人力使用、減少護理人員loading，三班護病比要求『適度給予減輕』。」

薛瑞元笑稱，今天有許多醫療院所代表到場，因此先透露衛福部未來要做的兩大施政重點訊息，「先洩題讓大家開始準備。」

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