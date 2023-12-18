比嗎啡強100倍！「殭屍藥」入侵大馬　吸完變喪屍恐危害400萬人

Timbalan Ketua Pengarah Kastam (Penguatkuasaan dan Pematuhan), Datuk Sazali Mohamad menunjukkan kotak berisi dadah jenis Fentanyl bernilai RM44.4 juta yang dirampas di Kompleks Kargo Udara KLIA, Sepang, Selangor pada 9 Dis lepas.



Hazim Mohammad / BERNAMA#BernamaNews… pic.twitter.com/HJClY4G58w — BERNAMA (@bernamadotcom) December 18, 2023

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞關稅局成功破獲一宗俗稱為「殭屍藥」（吩坦尼，fentanyl）的走私案。這批重達807.9公斤的極度危險毒品，以香水形式被不法人士由印度孟買運往杜拜，所幸被當局在吉隆坡國際機場查獲，避免了流入市場的可能。

據《星洲日報》報導，12月9日凌晨12時30分，大馬關稅局在吉隆坡國際機場航空貨運中心起獲36個盒子，經查發現裡面共有72個鋁製桶，內容物則為重達807.9公斤的吩坦尼。

關稅局指出，涉事者試圖將這些價值高達4440萬令吉（約新台幣3億元）的吩坦尼，以香水的名義從印度孟買運往杜拜，所幸這批毒品在吉隆坡國際機場過境時被當局識破，才避免了流入市場的可能。

報導稱，這批吩坦尼若流入市場，足以供應給逾400萬吸毒者。吩坦尼是一種藥效極強的合成鴉片類藥物，其效果比嗎啡強100倍，是海洛因的20至40倍。網上也流傳有人濫用吩坦尼後，呈現喪屍狀態的影片，因此吩坦尼又被稱為「殭屍藥」，是一種極度危險的毒品。