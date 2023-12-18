牛奶草莓價格「腰斬」！　陸果農：最快2月能實現草莓自由

記者廖翊慈／綜合報導

隨著12月的到來，萬眾矚目的冬季水果「草莓」也正式打開商機。大陸熱門草莓品種紅顏、甜寶（牛奶）、寧玉等今年價格大幅跳水。 甜寶（牛奶）草莓的價格幾乎為去年同期的一半。有果農指出，「預計2、3月份草莓大量上市後，會達到低點，屆時就能實現草莓自由。」

據《每日經濟新聞》報導，北京新發地批發市場公布的價格數據顯示，今年紅顏、甜寶（牛奶）、寧玉等多個品種的草莓價格大幅跳水。 以甜寶（牛奶）草莓為例，2023年12月14日新發地平均售價15.5元／斤（人民幣，下同，約台幣69元），2022年同期平均售價為30元／斤（約台幣133元），相差14.5元／斤（約台幣64元），價格幾乎為去年同期的一半。

▲牛奶草莓的價格相較去年同期，下降了將近一半。（圖／翻攝自微博）

寧玉草莓平均價較去年同期下降4.5元／斤（約台幣20元）；紅顏草莓平均價較去年同期下降26元／斤（約台幣115元）。一位草莓經銷商表示，根據草莓大小和包裝不同區分售價，但整體每斤比去年便宜20%左右。

不過他也指出，隨著近期北部多地受大雪天氣影響，以及元旦佳節即將到來，草莓價格預計將小幅抬升。草莓果農認為，12月開始到明年3、4月都是草莓季，價格仍有下降的空間。

▲▼大陸草莓依包裝及品種價格降幅不一，但整體每斤比去年便宜20%左右。（圖／翻攝自微博）

一民眾說道，「半個月前買了不到半斤草莓，要20元（約台幣89元），現在一斤也就20多元錢，所以今天買兩斤回去，全家人吃過癮。」售價一直在高位的白草莓價格也出現了下降，去年白草莓的價格在100元／公斤左右（約台幣445元），今年的價格約在60元／公斤（約台幣267元）。

報導指出，中國是最大的草莓生產國與消費國，生產規模位居世界第一，佔全球草莓總產量三分之一以上。近年來，草莓生產規模持續擴大，加上今年適宜的氣候，使草莓在近期迎來了供過於求的市場，出現價格滑落。