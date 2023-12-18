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香港民主黨：沒人說要「收攤」　仍想服務市民

▲▼香港民主黨。（圖／翻攝民主黨）

▲香港民主黨。（圖／翻攝民主黨）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港民主黨17日舉行周年會員大會，黨主席羅健熙表示，民主黨仍想服務香港市民，黨員希望維持及堅持做好工作，沒有人提出要「摺埋」（收攤）。

根據《香港電台》報導，羅健熙在大會結束後提到，今天主要討論日常工作，透過以往會議紀錄等，也有報告無法獲取提名參與區議會選舉、無法參與年宵及舉辦晚宴等事宜。

羅健熙說，民主黨目前在兩級議會都沒有議席，黨內秘書處人手可相應減少，有助財政可持續性。

羅健熙坦承，目前財政緊絀，因此會嘗試開源節流。不過，他也強調，民主黨有能力繼續持續一段時間，只是過程可能有點困難。對於未來參選的可行性，羅健熙認為，距離下一場選舉還有兩年，近期還不會討論。

羅健熙強調，民主黨仍然想服務市民，黨員希望維持和堅持做好工作，沒有人提出要「摺埋」（收攤），他們會繼續表達對香港有利的事，繼續政策評論，並尋求維持地區工作的空間。

香港民主黨成立於1990年，是香港民主派的第一大政黨，過去在立法會、區議會都有不少席次。「香港國安法」及「愛國者治港」上路之後，民主黨2021年無人參加立法會選舉，首度缺席立法會選舉；2023年區議會選舉，民主黨雖有6人報名參選，但未獲「選舉委員會」提名，最終缺席區議會選舉。

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