港泛民派「最後稻草」職工盟傳10月解散　主席黃迺元：沒收到通知

▲香港泛民派職工盟傳10月解散。（圖／香港01，下同）

文／香港01

消息指，職工盟執委會昨（16）日晚通過解散決議，將啟動程序，之後將召開會員大會正式表決。職工盟主席黃迺元接受《香港01》查詢，表示昨晚是每月恆常召開的執委會，不會透露會議議程，職工盟將於19日開記者會詳細交代，現階段沒補充。

《文匯報》報導，會員大會將於下月3日召開，昨（16）日晚在會上總幹事蒙兆達亦已宣佈辭職。黃迺元則回應，「只能夠講，佢作為我嘅員工，我冇收到佢辭職。」

據《文匯報》報道，昨晚與會執委包括民陣解散前任臨時召集人的鍾松輝、職工盟組織幹事王宇來、以及前教協理事文浩然等，報道也附載前兩者離開職工盟辦事處的照片。已經解散的教協發稿澄清，教協早已退出職工盟，並無任何代表出席會議，文浩然個人亦沒出席當晚會議。

根據職工盟會章，會員大會每年召開一次，各成員會擁有的投票權介乎1至5票不等，按其規模即合格會員數目而定，並派相應數目代表。如有需要，執委會可要求召開特別大會，並於會前不少於14天通知各成員會及其代表。

大會必須有全體過半數代表出席。根據會章，職工盟如要解散，必須有五分之四（8成）員會以不記名投票贊成才會通過。

教協、民陣和支聯會等民主派組織，相繼宣佈或啟動解散程序後，職工盟成為建制報章連日狙擊目標，《大公報》早前引述消息，指執法部門正循國家安全方向全面調查職工盟，又質疑職工盟勾結外國勢力，包括曾收取美國國家民主基金會轄下的美國國際勞工團結中心的資金等。

職工盟兩名副主席翁愛明和徐考澧，早前亦先後因個人理由辭去職務。總幹事蒙兆達上周接受傳媒查詢時，強調會堅守陣地幫工友、並無打算解散職工盟。

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