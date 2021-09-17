　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

港泛民派「最後稻草」職工盟傳10月解散　主席黃迺元：沒收到通知

▲香港泛民派職工盟傳10月解散。（圖／香港01）

▲香港泛民派職工盟傳10月解散。（圖／香港01，下同）

文／香港01

消息指，職工盟執委會昨（16）日晚通過解散決議，將啟動程序，之後將召開會員大會正式表決。職工盟主席黃迺元接受《香港01》查詢，表示昨晚是每月恆常召開的執委會，不會透露會議議程，職工盟將於19日開記者會詳細交代，現階段沒補充。

▲香港泛民派職工盟傳10月解散。（圖／香港01）

《文匯報》報導，會員大會將於下月3日召開，昨（16）日晚在會上總幹事蒙兆達亦已宣佈辭職。黃迺元則回應，「只能夠講，佢作為我嘅員工，我冇收到佢辭職。」

據《文匯報》報道，昨晚與會執委包括民陣解散前任臨時召集人的鍾松輝、職工盟組織幹事王宇來、以及前教協理事文浩然等，報道也附載前兩者離開職工盟辦事處的照片。已經解散的教協發稿澄清，教協早已退出職工盟，並無任何代表出席會議，文浩然個人亦沒出席當晚會議。

根據職工盟會章，會員大會每年召開一次，各成員會擁有的投票權介乎1至5票不等，按其規模即合格會員數目而定，並派相應數目代表。如有需要，執委會可要求召開特別大會，並於會前不少於14天通知各成員會及其代表。

大會必須有全體過半數代表出席。根據會章，職工盟如要解散，必須有五分之四（8成）員會以不記名投票贊成才會通過。

教協、民陣和支聯會等民主派組織，相繼宣佈或啟動解散程序後，職工盟成為建制報章連日狙擊目標，《大公報》早前引述消息，指執法部門正循國家安全方向全面調查職工盟，又質疑職工盟勾結外國勢力，包括曾收取美國國家民主基金會轄下的美國國際勞工團結中心的資金等。

職工盟兩名副主席翁愛明和徐考澧，早前亦先後因個人理由辭去職務。總幹事蒙兆達上周接受傳媒查詢時，強調會堅守陣地幫工友、並無打算解散職工盟。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

►破盤5折！innisfree綠茶籽精華液必囤

ET快訊
Albee搭捷運「腿間突卡東西」　淚崩嚇傻：他還在動
iPhone不見了！開定位「訊號一直飄」　結局超傻眼
文山最正警花！讓車主「傻笑寫三聯單」　甜美長相曝
快訊／「自購64萬劑AZ」來了！　華航15：24降落桃園機場
快訊／雷雨加劇！　北北基等10縣市豪大雨特報
海上漂流4天！　媽媽哺乳「被2孩吸乾」身亡
王力宏剛隔離完「就和徐若瑄、黑人范范聚餐」！　挨轟破口道歉
「家人、男友5月染疫」她沒被匡列！　北市20多歲女今確診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上合組織成立20年　習近平視訊出席元首理事會

頂樓慶祝新房完工！　「為了搶紅包」1男墜樓2男爆頭倒在血泊中

港泛民派「最後稻草」職工盟傳10月解散　主席黃迺元：沒收到通知

昆山台商集中簽約總投資額破2218億　友達光電注資LTPS顯示面板廠

神州12返地球降東風著陸場　改採升力式技術破太氣層「黑障」

新娘躲婚鬧穿禮服大街狂奔　黑衣男攔截失敗只能望著「車尾燈」

台商投資區確診女在服飾業工作　從廈門到漳州曾一採陰性

大陸新增本土確診62＋6　雲南出現密接者確診＋1

阿里猥褻案女員工飯局撿屍照曝光　嘔吐完手牽手回座醉趴客戶大腿

「短面猬」2000萬年前化石出土！存在時間超短暫…神秘身世曝光

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

「嘿～我真的好想你」KID.吳宗憲獻唱給小鬼　帳篷「掛滿他照片」：漂亮的星星在這裡

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

誇張！轎車交流道口停槽化線上 他長按喇叭惹議...兩派網友吵翻

小鬼逝世1週年..坤達.Junior「好想你」　回顧《RUN新聞》溫柔喊：下次見！

違停被勸離竟「繞一圈回原點」　男不滿被開單！酸：警察好厲害

上合組織成立20年　習近平視訊出席元首理事會

頂樓慶祝新房完工！　「為了搶紅包」1男墜樓2男爆頭倒在血泊中

港泛民派「最後稻草」職工盟傳10月解散　主席黃迺元：沒收到通知

昆山台商集中簽約總投資額破2218億　友達光電注資LTPS顯示面板廠

神州12返地球降東風著陸場　改採升力式技術破太氣層「黑障」

新娘躲婚鬧穿禮服大街狂奔　黑衣男攔截失敗只能望著「車尾燈」

台商投資區確診女在服飾業工作　從廈門到漳州曾一採陰性

大陸新增本土確診62＋6　雲南出現密接者確診＋1

阿里猥褻案女員工飯局撿屍照曝光　嘔吐完手牽手回座醉趴客戶大腿

「短面猬」2000萬年前化石出土！存在時間超短暫…神秘身世曝光

台南購物節最大獎開箱　永康蛋黃區830萬3房新屋附車位

原始人「穿衣證據」找到了！可追朔至12萬年前　技術竟和現在相同

律師「買兇自殺」讓兒領保險金！　美法律界知名家族離奇命案頻傳

新光銀海外分行鎖定東南亞　國內分行主攻兩目標！

快訊／台中松柏港3衝浪客體力透支！海面上癱趴衝浪板　海巡急救援

「我台大法律系」！霸王乘客硬搭台鐵拒驗票　被爆是逃票慣犯

新北75歲以上長者優先打第二劑莫德納　22日起接種

上合組織成立20年　習近平視訊出席元首理事會

3+11調查報告曝　陳時中4月13日親自拍板「加強版3+11」決策

YouTube看MV突跳「要繼續懺悔？」　網怕爆+1：不敢碰電腦

特寫美容師清頑固粉刺超療癒！　竄出「飽滿蘿蔔根」網讚：痛快

大陸熱門新聞

阿里猥褻案女員工飯局撿屍照曝光 嘔吐完手牽手回座醉趴客戶大腿

短面猬2000萬年前化石出土！神秘身世曝

25歲首富2億迎娶女星！賠光百億家產落跑

漳州台商投資區爆確診！感染源為廈門同事

國台辦：使用簡體字、聽大陸歌成台灣青年時尚

大陸新增本土確診62＋6 雲南出現密接者確診＋1

大媽景區唱歌跳舞　猴子看不下去飛身搶包

報平安？　馬雲睽違114天首現身

新娘躲婚鬧穿禮服大街狂奔 黑衣男攔截失敗只能望著「車尾燈」

神州12返地球降東風著陸場 改採升力式技術破太氣層「黑障」

女嬰被村官抱進男廁　母控「遭性侵致死」

直播大走光！　女網紅「倒立一字馬」掉出奶

陸全運會頒獎　女子自行車隊服驚呆網友

陸已投放42萬噸銅鋁鋅　還將持續投放

更多熱門

相關新聞

防心肌炎！專家建議BNT改打大腿　陳時中：會參考

防心肌炎！專家建議BNT改打大腿　陳時中：會參考

香港政府科學委員會及專家顧問團因「青少年出現心肌炎的機率比美國高」建議，12至17歲只需接種一劑BNT疫苗。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，會持續蒐集意見作為參考。

港129名公務員拒宣誓擁護「基本法」 529名兼職人員拒簽聲明

港129名公務員拒宣誓擁護「基本法」 529名兼職人員拒簽聲明

黑道廝殺囂張衝警署　港警一哥震怒親自督軍掃堂口4天抓298人

黑道廝殺囂張衝警署　港警一哥震怒親自督軍掃堂口4天抓298人

香港政府再撥12億元支持新冠研究

香港政府再撥12億元支持新冠研究

女高音「薄紗深V」炸出雙球！鄉民喊太扯：娜美身材

女高音「薄紗深V」炸出雙球！鄉民喊太扯：娜美身材

關鍵字：

泛民香港民主派職工盟解散

讀者迴響

熱門新聞

中午截止！想打BNT「這3類人」快登記

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

連千毅開嗆澎恰恰：我知名度不比你差

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

包皮一定要割？醫警告「這4種GG」別拖了

許怡才遭逼陪睡是真的！幕後人士曝：拍一半跑去開房

超會算！南投女稅務員4年請假700天

陳意涵「暴瘦凸眼」憔悴近照曝光

外送平台首樁！認定違反公平法　foodpanda遭公平會重罰200萬元

張艾亞母罹病過世　最後遺言藏洋蔥

111刀弒父！母心碎求判死　逆子獄中自縊亡

桃勤女染Delta　名醫揭「關鍵數據」：我氣死了

「蛋黃酥界愛馬仕」衝天價！1盒飆賣5000

林威助忍受不住　重批呂彥青態度散漫

龍劭華「42年3壞習慣」成隱形殺手！

更多

最夯影音

更多
拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士
女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面