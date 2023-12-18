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限時到1／10！LINE貼圖、主題「3個月」免費用到飽　

▲LINE貼圖3個月限時用到飽。（圖／LINE）

▲LINE貼圖3個月限時用到飽。（圖／LINE）

記者陳俐穎／綜合報導

一年的尾聲即將到來，LINE貼圖超值方案一路的成長也不少，LINE今日宣布，為了讓更多人能了解貼圖用到飽的好，LINE貼圖超值方案現正推出「3個月免費試用」的加碼活動！新朋友只要在1月10日前加入「進階型方案」，不管是貼圖、表情貼，還是主題都能任意免費下載。

LINE貼圖超值方案共有780萬組以上指定貼圖、表情貼、主題可選，只需要 銅板價就可以用到飽，也受到許多消費者青睞・且指定貼圖、表情貼不用下載就能傳，自選內容隨時更換無限制。

為了讓更多用戶能夠接觸使用此方案，LINE也推出3個月免費試用，只要在1月10日前加入此方案，就可以獲得免費優惠。此次還攜手「天竺鼠森森的小水豚」一同推出用戶限定的獨家貼圖，獨家貼圖「小水豚」不論是訂閱戶、試用戶都能用，目前共有5組不同的獨家貼圖可下載。

新用戶加入就可以享免費試用，如果擔心自動續訂問題，用戶可以在期限未到前辦理停止續訂，只要先登入LINE STORE，且選擇「≡」圖示點入「個人頁面」，選擇「購物記錄」中的「方案管理」，找到「LINE貼圖超值方案」點擊「停止自動續訂」即可。

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