【廣編】灌溉籃球希望　璀燦高雄星空

圖、文／松下提供

「灌溉籃球希望、璀燦高雄星空」Panasonic高雄品牌廣告塔點燈啟用儀式於2023年12月16日在高雄大遠百合展會場前舉行，由台灣松下電器公司 黃政成總經理、宮原副總經理、高見財務長、台灣松下銷售公司 張天來總經理、家電營業王仁孝總經理、高雄松誼會經銷商共同出席啟用儀式。

Panasonic高雄霓虹廣告塔座落於高雄熱鬧且精華的三多百貨商圈、往來人潮鼎盛，深具品牌宣傳效益，每年Panasonic高雄的展售會也在附近舉行，另外高雄市的跨年晚會、假日市集等更為此處帶來川流不息的人潮與群聚的經濟效益，也將是提升品牌形象確立Panasonic深耕高雄市場的最佳象徵。

Panasonic長期落實培育人才的理念，大力推動體育活動及多元文化發展，除贊助多年的璞園籃球及樂天棒球隊外，自今年度開始贊助充滿青春熱血的HBL高中籃球聯賽活動與HBL最受注目的隊伍之一的南山高中，同時也是Panasonic台灣松下電器所在地新北市中和區內的優良學校，南山高中籃球隊四位當家主力球員特別到現場，將代表南山高中籃球隊精神象徵的特製球衣致贈給黃總經理及宮原副總經理以及台灣松下銷售公司的張天來總經理，感謝Panasonic對於南山高中以及籃球運動人才培育的支持與付出。

112學年HBL高中籃球聯賽活動將於12月高雄舉行複賽、明年1月準行準決賽、3月在台北市小巨蛋舉行四強總決賽，目前Panasonic首次贊助也是HBL最受注目的隊伍之一的南山高中籃球隊已經順利晉級複賽，朝著冠軍的目標努力，也邀請有興趣的社會大眾一起來為青春熱血的高中籃球運動加油！