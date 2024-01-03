廚房的新幫手好罩！助新手輕鬆掌握火候　多重安全裝置不怕空燒

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生日或節慶都是和摯愛家人團聚的好時機，一時興緻高昂誇下海口要下廚做料理聊表心意，進到了廚房才發現一切沒有想像中的那麼簡單！！過去把菜燒得操灰搭、在廚房忙到大汗小汗超狼狽的記憶通通湧現出來，最崩潰的是花了好久才上菜，卻難吃到沒人肯吃，一切辛苦瞬間灰飛煙滅令人想哭，這些可怕的過去可不能再重現，就讓Panasonic IH調理爐來幫助你。

料理新手最容易遇到火候掌握不易的問題，不是煮太久食物口感變太老，就是火太大食材表面焦了裡面還很生，對新手來說火力要大、要小很難想像到底該怎麼調整！以電腦控制、智慧模式設計的Panasonic IH調理爐，與明火型瓦斯爐相比，最大的優點就是有光火力感應電腦智慧控溫，火候穩定加熱均勻快速，內建9段火力、5段油煎、7段油炸，可以精準控溫並設定時間，料理過程中火力不會忽大忽小，電腦控制油溫全程穩定快速加熱，就可以專心在食材上不用分心去顧火，當然就能輕鬆上菜，而且IH調理爐無明火不燥熱，也可以減少油煙擴散，做料理變得輕鬆又優雅，無火料理澎湃上桌，可是連長輩都會稱讚你火控制功力很有水準，才能做出美味的料理！

長輩們隨著年紀增長，行動力減緩、記憶力也衰退，很多事情常常做一做一個轉身就忘記了，你是否也遇過好幾次家中長輩忘記關火差點出意外，而且長輩在家開火煮飯，小孩也在旁邊跑跳玩耍，容易不慎碰觸到瓦斯爐導致危險，搞得上班、出門不在家的時候都很心慌，腦中不停跑過各種意外情節跑馬燈，這樣下去怎麼行！你也擔心長輩在家開火煮飯不安全嗎？

Panasonic IH調理爐全方位守護的優點很適合長輩用，採用電磁感應加熱避免明火直接接觸，配置多重安全防護裝置，防空燒自動斷電功能，發現異常狀況時會自動斷電，有效防止意外事故發生，此外，內置兒童安全鎖功能，即便小朋友亂按也不用擔心誤觸，貼心的設計還有IH調理爐的爐面與檯面完美貼合，煮菜過程中菜渣掉下來不會卡到深處，直接在平平的檯面上很好清，且移開滾燙鍋具時抬很高怕濺出來燙傷，平面的檯面只要平移就可以，操作更加順手安全，長輩可以輕鬆上手省力做各種家常菜餚，有了多重安全裝置防護全面又安心，想到長輩自己在家煮飯，再也不用操煩東、操煩西了！

食材入鍋、調理開始！新世代廚房中最令人驚艷的新星Panasonic IH調理爐來了！不再需要花上十幾年在廚房苦磨練功, 用對工具也能變大廚，發揮料理長才，有了Panasonic IH調理爐的光火力感應功能，以精準的電腦控溫系统，穩定火力不降溫，再也不用擔心火候難掌握、食材口感參差不齊的窘境，不管是烹調各種菜餚，或者煎炸不同食材，都能呈現最佳的口感與外觀，Panasonic IH調理爐一鍵就能掌握料理火候是新世代廚房中強大又可靠的幫手！

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