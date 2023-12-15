　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

獨居老翁突「送水果攤主1套房」！親人跳出瘋搶　結局超療癒

▲▼獨居老翁「送水果攤老闆一套房」。（圖／翻攝自搜狐新聞）

▲涉案老人。（圖／翻攝自搜狐新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

上海一老人的妻兒均已去世，一人獨居，生活上受到社區劉姓水果攤主一家頗多照料。之後老人決定把自己的晚年和遺產都託付給劉男，其中包括自己價值300萬元（約新台幣1281萬元）的房產，相關扶養協議進行了公證。2021年12月31日，老人去世。老人的妹妹等家屬對遺產分配提出異議，雙方對簿公堂。近日，法院一審作出判決。

據《澎湃新聞》報導，該案原告為水果攤主劉男，被告為老人的妹妹和外甥等多人。

老人的妹妹辯稱，2017年之前，兄長已經出現精神障礙，行為能力應當受限；2017年7月住院時，老人被診斷出腦梗塞、老年癡呆等情況，後續由於劉男帶走老人，無法進行進一步確診，老人簽署《遺贈扶養協議》時不具備完全民事行為能力，簽署協議當屬無效。

法院審理認定，2017年8月，老人（甲方、遺贈人、被撫養人）與劉男（乙方、受贈人、撫養人）簽訂《遺贈扶養協議》。

上述協議約定，甲方願意將協議第一條中所有的個人財產遺贈給乙方，並由乙方承擔撫養甲方義務；乙方願意承擔撫養甲方義務，並願意接受甲方遺贈的財產。

根據協議內容，老人財產包括寶山區房產一套、存款以及房屋內財物。劉男負責老人的吃、穿、住、行、醫療、 養老等撫養義務，在生活上照顧、經濟上給予幫助，精神上給予慰藉。

2019年3月12日，上海市普陀公證處就該份《遺贈扶養協議》進行了公證，並出具了《公證書》。《公證書》內容顯示，經查，2017年8月《遺贈扶養協議》在訂立協議時雙方均具有法律規定的民事權利能力和民事行為能力，意思表示真實。

▲▼獨居老翁「送水果攤老闆一套房」。（圖／翻攝自搜狐新聞）

▲水果攤老闆劉男。（圖／翻攝自搜狐新聞）

對於辦理公證時老人的狀態，公證處相關公證人員調查筆錄顯示，「我辦理公證的時候審查的是公證辦理時老人的狀態，老人的意思表示能力是否足夠和真實，這個老人腦梗是2017年，協議是2017年簽的，我接觸他是2019年，老人恢復得不錯，講話思路很清晰，對於為何要公證，為何這樣做，為何要給劉先生夫妻扶養和監護，生老病死托給誰，財產不給自己親戚，講得很清楚、很堅定......，當事人在 2019年3月對2017年8月簽的遺贈扶養協議進行追認，這也沒有問題，在公證業務中也非常常見的。」

上海市寶山區人民法院認為，繼承開始後，按照法定繼承辦理，有遺囑的，按照遺囑繼承或者遺贈辦理；有遺贈扶養協議的，按照協議辦理。公民可以與扶養人簽訂遺贈扶養協議，扶養人承擔該公民生養死葬的義務，享有受遺贈的權利。遺贈扶養協議是雙方法律行為，本案所涉遺贈扶養協議內容合法，遺贈扶養協議亦在公證處進行了公證，其外在形式要件符合法律規定。

法院指出，雖然2021年5月老人被宣告為無民事行為能力人，但無證據證明他在簽訂遺贈扶養協議期間即已經處於限制民事行為能力或者無民事行為能力，故該協議是雙方真實意思表示，依法具有法律約束力。被告舉證的就醫住院診斷等證據無法得出老人在簽署遺贈扶養協議時行為能力受限之結論，也無證據證明遺贈扶養協議並非老人的真實意思表示。

2023年12月12日，法院一審判決，老人的房屋、房屋內財物以及其名下3個帳戶的資金餘額、孳息歸劉男所有。

ET快訊
民眾黨不分區立委財產申報曝光！　黃國昌土地15筆、建物8筆
快訊／北市41里長爽玩大陸！觸《反滲透法》遭約談
范逸臣、田中千繪「帶兒子同框」　公開現身
周海媚最後工作照曝光！去世前一個月留優雅身影
神奇驚悚片！聯結車輪胎脫落「轉不停」　砂石車+重機嚇壞急閃
蕭敬騰認「一見鍾情」　羞喊：第一眼就覺得她超正！
橘色惡魔最後演出淚崩！搭機前感言：即使回日本，也離不開台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陪失戀姐妹借酒澆愁！她「喝茫暴斃」父母喊告　3閨蜜下場超慘

女子喝白酒死亡！同桌3閨蜜擔責　法院：未盡制止、救助義務

獨居老翁突「送水果攤主1套房」！親人跳出瘋搶　結局超療癒

3歲半男童獨自在家「泡奶」喝！還不忘洗奶瓶　媽媽：很心酸

眾志成城　滬台文創菁英攜手助台青築夢

陸中科院成功開發「乾粉疫苗」 「製備快、常溫易儲運」阻突發疫情

大雪天違停也要罰！　陸交警挖擋風玻璃積雪開單惹議

正妹被搭訕！噁男開「2萬當半天男友」：該幹的要幹　下場慘了

男子刮刮樂中445萬！拔腿就跑　樂喊：回家存著娶媳婦用

陸11月CPI降幅擴大　國家統計局：會改善，不會出現通縮

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

國文老師解釋廉恥課文　學生：政客硬拗「鄭克塽」

阿金慢動作靠近想咬烏龜　偷襲失敗下秒跺腳生氣XD

社牛男參加婚禮跳《科目三》　絲滑舞步帶氣氛賓客超嗨！

摩天輪、高美濕地活春宮 女主角不起訴｜20231214 ET午間新聞

陪失戀姐妹借酒澆愁！她「喝茫暴斃」父母喊告　3閨蜜下場超慘

女子喝白酒死亡！同桌3閨蜜擔責　法院：未盡制止、救助義務

獨居老翁突「送水果攤主1套房」！親人跳出瘋搶　結局超療癒

3歲半男童獨自在家「泡奶」喝！還不忘洗奶瓶　媽媽：很心酸

眾志成城　滬台文創菁英攜手助台青築夢

陸中科院成功開發「乾粉疫苗」 「製備快、常溫易儲運」阻突發疫情

大雪天違停也要罰！　陸交警挖擋風玻璃積雪開單惹議

正妹被搭訕！噁男開「2萬當半天男友」：該幹的要幹　下場慘了

男子刮刮樂中445萬！拔腿就跑　樂喊：回家存著娶媳婦用

陸11月CPI降幅擴大　國家統計局：會改善，不會出現通縮

王大陸「男人要強」前輩面前搶字卡　阮經天吐槽：選什麼就缺什麼

聯新醫院為癌末病患圓夢　魏德聖在816病房放電影《BIG》陪伴

「高雄最兇車禍」相撞瞬間曝　正妹越線直衝胸口受傷...網友超心疼

新報告出爐！　一張表看總統候選人「氣候與能源政策大檢核」

艾瑪華森吐息影5年真實心境　獲更多自由：我很高興離開鎂光燈！

12星座「水星逆行」！一周運勢曝光　天蠍散發魅力

重視跨年住宿安全　南消第五大隊辦理飯店自衛消防避難演練

圓夢了！阿金「得意臉坐電動車」巷弄兜風　媽曝：去夜市都拉不走

民眾黨不分區立委財產申報曝光！　黃國昌土地15筆、建物8筆

《單身3》新規則下猛藥！190cm天菜現身「配對CP遭拆開」全場傻眼

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

大陸熱門新聞

北京地鐵斷2半人疊人！他目睹孕婦被壓到骨折

開除正妹秘書！霸氣女董：只想當網紅

男買彩券「養號3年」　一注獨得6.3億頭獎

北京最新通報！證實2輛列車追撞515人送醫

北京地鐵車廂斷2截　內部影片曝光

北京地鐵斷兩截 乘客：尖叫聲充滿車廂...女子被拋飛鐵軌濺血

快訊／陸商務部提前公布！認定台對陸貿易壁壘

鐵路局女員工遭脅迫獻身高層！男友抓包大崩潰

參加親子拔河...右手腕「被絞斷」沒人發現繼續拔

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

女穿「光腿神器」半個月　雙腳嚴重水腫

即／北京地鐵行駛途中車廂分離　多人受困搶救中

過世前一晚！重病母不忘「幫兒蓋被」...網全淚崩

在滬台灣姐妹賞漢服與非遺文化盛宴

更多熱門

相關新聞

菜鳥房仲帶看房！她進房秒變臉：水管裡有「老奶奶」

菜鳥房仲帶看房！她進房秒變臉：水管裡有「老奶奶」

房仲帶買家看房，總會遇到不同的狀況。一名房仲透露，先前接到一間有狀況的房子，屋主媽媽在家中跌倒過世，和買家接洽時有如實告知。不過當天對方的同行好友不知道這件事，一進門卻隨即感覺不對勁，透露「水管裡面有『老奶奶』的靈」，讓她頓時感到驚訝。

他做6休1買房又有車！轟年輕人懶惰：都不加班

他做6休1買房又有車！轟年輕人懶惰：都不加班

青椒當杯子！咖啡廳推44元的「青椒拿鐵」

青椒當杯子！咖啡廳推44元的「青椒拿鐵」

只想買5根香蕉「老闆不給切」　他氣到走人

只想買5根香蕉「老闆不給切」　他氣到走人

9歲女兒突對貓大吼　媽一看笑噴

9歲女兒突對貓大吼　媽一看笑噴

關鍵字：

上海房子養老水果攤

讀者迴響

熱門新聞

高雄男12樓墜落…撞卡冷氣架當場死亡

阿本公開認了「7月和男友正式交往」

改款「新TOYOTA Yaris」開賣

一早被錢砸醒！他00929「入帳金額曝光」

6大學「確定退場」！這間負債5000萬陷財務危機

小腦萎縮「阿港伯」離世！網洗版哀悼：無病無痛了

北京地鐵斷2半人疊人！他目睹孕婦被壓到骨折

大學生「TikTok惡作劇」　警找到5屍：已放置15年

資生堂千金3度隆乳！

8立委參選人不合格　台南第5選區國民黨王家貞失格、林俊憲得利

即／基隆仁愛區「一棟房屋坍塌」！　警封鎖現場

林心如同框「霍建華前女友陳喬恩」

Pornhub年度熱搜曝　用戶最愛這時間看A片

快訊／麥當勞宣布喊漲！

和哥哥吃飯！妹子「被當小三潑紅茶」超傻眼

更多

最夯影音

更多
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福
貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面