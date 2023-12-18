「4星座」12月下旬事業大翻身！牡羊受重用、這類人跳槽運超好

▲12月下旬開始，4星座能在事業上擁有新的轉捩點。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

距離2024年還剩不到2個星期，不少人會選擇迎戰年末轉職潮，對此，《搜狐網》星座專家「老鄧談星座」就分析整理了12月下旬12星座的運勢，並點名4個星座，將能在事業上出現新的轉捩點，除了能遇到貴人外，也可能受人提攜，順利跳槽到更好的公司。

1.牡羊座

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牡羊由於之前累積下的努力，能於12月下旬能遇到非常好的機會，像是當別人想早點下班時，會負責任地把事情處理完才收工，而這樣的貢獻終將會被看到，因此牡羊能開始受到重用和獎勵。只要牡羊持續保持現狀、維持良好的水準，就能夠走得越來越遠。

2.處女座

處女很少與他人爭執，總是善待別人，懂得設身處地為人著想、願意讓步，而這樣的和善，也使處女擁有很多可靠、會出手相助的朋友。在12月下旬，處女將有幸在職場中遇到貴人，得到很好的機會，此時處女若能牢牢抓住它，事業就會出現好的轉機。

3.天秤座

天秤為人理性，當發覺公司沒有更好的發展前景時，就不會再待下去，而雖然許多人建議天秤座目前的穩定才是最重要，不要輕易跳槽，但天秤更清楚自己一直想要什麼。因此，在12月下旬，天秤將遇到職涯轉捩點，得以跳槽到一家非常好的公司，並發現自己在新職場像是賓至如歸一般開心。

4.水瓶座

水瓶會因為覺得自己沒有天賦，做著最微不足道的工作，而感到鬱鬱寡歡，雖然並不滿足，仍會很認真的做好工作，不讓他人說閒話，有了這樣的堅持，也讓自己在日常生活中不斷提升。於12月下旬，水瓶會遇到事業上的轉捩點，終於有機會承擔起大型專案，能在許多不看好自己的人眼中，好好展現自己的能力，使更多人刮目相看。

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