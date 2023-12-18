　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「4星座」12月下旬事業大翻身！牡羊受重用、這類人跳槽運超好

將來到12月下旬，4星座能在事業上擁有新的轉捩點。（示意圖／unsplash）

▲12月下旬開始，4星座能在事業上擁有新的轉捩點。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

距離2024年還剩不到2個星期，不少人會選擇迎戰年末轉職潮，對此，《搜狐網》星座專家「老鄧談星座」就分析整理了12月下旬12星座的運勢，並點名4個星座，將能在事業上出現新的轉捩點，除了能遇到貴人外，也可能受人提攜，順利跳槽到更好的公司。

1.牡羊座

[廣告]請繼續往下閱讀...

牡羊由於之前累積下的努力，能於12月下旬能遇到非常好的機會，像是當別人想早點下班時，會負責任地把事情處理完才收工，而這樣的貢獻終將會被看到，因此牡羊能開始受到重用和獎勵。只要牡羊持續保持現狀、維持良好的水準，就能夠走得越來越遠。

2.處女座

處女很少與他人爭執，總是善待別人，懂得設身處地為人著想、願意讓步，而這樣的和善，也使處女擁有很多可靠、會出手相助的朋友。在12月下旬，處女將有幸在職場中遇到貴人，得到很好的機會，此時處女若能牢牢抓住它，事業就會出現好的轉機。

3.天秤座

天秤為人理性，當發覺公司沒有更好的發展前景時，就不會再待下去，而雖然許多人建議天秤座目前的穩定才是最重要，不要輕易跳槽，但天秤更清楚自己一直想要什麼。因此，在12月下旬，天秤將遇到職涯轉捩點，得以跳槽到一家非常好的公司，並發現自己在新職場像是賓至如歸一般開心。

4.水瓶座

水瓶會因為覺得自己沒有天賦，做著最微不足道的工作，而感到鬱鬱寡歡，雖然並不滿足，仍會很認真的做好工作，不讓他人說閒話，有了這樣的堅持，也讓自己在日常生活中不斷提升。於12月下旬，水瓶會遇到事業上的轉捩點，終於有機會承擔起大型專案，能在許多不看好自己的人眼中，好好展現自己的能力，使更多人刮目相看。

延伸閱讀
2024年「5星座」最旺　牡羊受財神眷顧、摩羯被主動表白爽脫單
12星座周運出爐　牡羊巨蟹運勢亨通
年關將至！3生肖「事業運勢」最差　這類人易得罪人被孤立

ET快訊
胡瓜帶丁柔安出席聚會　陳美鳳還原現場：空氣凝結3秒
驚悚片！騎士闖紅燈被公車撞死　疑雙腿張開擋車
全新Outlet來了！「華泰名品城」落腳嘉義高鐵
直擊／盧貝松拍片「演員突消失」乾等　一問旁人才知：去做愛了
獨／雙胞胎依依驚傳10年婚變？夫妻上「家事法庭」
快訊／檢警二度搜索Dcard　創辦人發聲了
快訊／卡森斯合約每月一簽　雲豹拚桃園巨蛋1.5萬人爆滿
Dcard總部遭大動作搜索　內幕曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

首波寒流來了！凍4天「最冷10°C↓」時間曝　周末還有冷氣團要來

台灣治安真好？攤販門口「頭飾都沒收」她驚呆　一票搖頭

快訊／檢警二度搜索Dcard「約談法務人員」　創辦人發聲了

他回宿舍驚見「室友正在DIY」　對視後嚇壞關門！網笑：畫面感十足

「4星座」12月下旬事業大翻身！牡羊受重用、這類人跳槽運超好

大陸指台構成「貿易壁壘」　農糧署長：用野蠻行為處理全球貿易

台南學甲濕地第2隻傷癒黑琵N49　飛回台灣度冬

學生會長槓上校安！遲到喊「住得遠是我的問題？」　校方：已溝通

聖誕「嘉」節 「藥」你一起　2023聖誕點燈熱鬧登場

六福村、劍湖山全輸了！台灣「最強遊樂園」換人當　499萬人朝聖

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

劉俊謙操肌「一到泳池血開始沸騰」　陳意涵專看「泡在水裡的部分」：哇～

壯男騎車違規拒攔查還襲警　遭壓制突身體不適送醫不治

男車主遇惡霸貓佔引擎蓋　勸離無果只能強制抱離XD

阿本揭7年前隱退內幕「酬勞比臨演少」　罹腦瘤沒藥醫「快樂就好」重回演藝圈

秀英遇底迪搭訕「不識少女時代」　尬回「我有10年男友了...」

首波寒流來了！凍4天「最冷10°C↓」時間曝　周末還有冷氣團要來

台灣治安真好？攤販門口「頭飾都沒收」她驚呆　一票搖頭

快訊／檢警二度搜索Dcard「約談法務人員」　創辦人發聲了

他回宿舍驚見「室友正在DIY」　對視後嚇壞關門！網笑：畫面感十足

「4星座」12月下旬事業大翻身！牡羊受重用、這類人跳槽運超好

大陸指台構成「貿易壁壘」　農糧署長：用野蠻行為處理全球貿易

台南學甲濕地第2隻傷癒黑琵N49　飛回台灣度冬

學生會長槓上校安！遲到喊「住得遠是我的問題？」　校方：已溝通

聖誕「嘉」節 「藥」你一起　2023聖誕點燈熱鬧登場

六福村、劍湖山全輸了！台灣「最強遊樂園」換人當　499萬人朝聖

首波寒流來了！凍4天「最冷10°C↓」時間曝　周末還有冷氣團要來

新冠再爆新變異「JN.1各國流行中」　台大醫示警：感染過還是會中

師傅進門貓失蹤！阿公擔心翻家　在浴缸找到「虎皮蛋糕」

愛心串連伊甸攜手台南九大扶輪社　愛傳偏鄉助身障長輩踏出健康

爆獨寵熊霓！胡瓜帶丁柔安出席聚會　陳美鳳還原現場：空氣凝結3秒

曾玟學控邱鎮軍是白狼小弟　邱陣營報案：對手造謠抹黑

《荒唐分局》安德魯布瑞格生前罹肺癌！　經紀人證實死因

方恩格／葛來儀屢成選戰焦點　請台灣停止膜拜外國學者

2大會計師事務所尾牙宴　謝金燕、孫盛希助陣嗨翻

《富都青年》破6300萬！吳慷仁寵粉「重現經典畫面」

妹子電動步道上演喪屍　害阿嬤嚇到小跑步逃走

生活熱門新聞

「0度線」要來了！強冷空氣一波波　恐探6℃時間曝

全台十大宮廟「沒有紫南宮」信徒驚呆

六福村、劍湖山全輸了！台灣「最強遊樂園」499萬人朝聖

比基尼妹夜市叫賣芭樂　頂10幾度低溫吸客

下波全台急凍！恐低於10°C達寒流

快訊／國內社群首例！檢警搜索卻碰釘子　Dcard回應了

桃機炸滿人潮！保全籲過海關前「先做1舉動」省時間

4星座「最會照顧人」　第1名狂碎念就怕你生病

上海機場「整片空蕩蕩」！名醫秒看傻

重機維修費30萬！老闆開口討3萬估價費

又是濕冷！明轉雨「挑戰首波寒流」　一路凍到周末

象鼻岩斷裂墜海「救了一堆人」！　律師：該入祀忠烈祠

《帝王條款》國中生「趕工聖誕卡」道謝！

兒子招風耳超像隔壁老闆！他怒驗DNA傻了：是像岳父

更多熱門

相關新聞

兒子招風耳超像隔壁老闆！他怒驗DNA傻了：是岳父

兒子招風耳超像隔壁老闆！他怒驗DNA傻了：是岳父

一名計程車司機發現兒子竟有一對招風耳，與隔壁麵攤的王老闆長得很像，因此懷疑大陸老婆給他戴綠帽，怒跑去驗DNA，結果出爐，大家全傻眼了。

全球最強護照前5名出爐！台灣排名第70

全球最強護照前5名出爐！台灣排名第70

Dcard遭搜索！蔡英文曾參訪　會員破200萬發跡史曝光

Dcard遭搜索！蔡英文曾參訪　會員破200萬發跡史曝光

Dcard遭搜索！公司傻眼　警見一幕批太誇張

Dcard遭搜索！公司傻眼　警見一幕批太誇張

六都375家診所掛號費變貴　最高2500

六都375家診所掛號費變貴　最高2500

關鍵字：

老鄧談星座12月下旬星座運勢周刊王

讀者迴響

熱門新聞

Dcard遭搜索！公司傻眼　警見一幕批太誇張

女網友公開RJ對話紀錄！　開房才說「當我今晚沒女友」

RJ遭女網友爆約砲「不到8公分」哭臉回應

RJ阿傑爆「尺寸不到8cm」發聲反擊了！約砲過程曝

過馬路險被撞！行人怒踹行動豪宅　下秒慘被架到路邊

陳緗妮爆買假包「連續3次道歉了」！出示正品購證

「0度線」要來了！強冷空氣一波波　恐探6℃時間曝

殺7人逃亡20年！甜美女師押赴刑場注射伏法

清大妹應徵台積電！回4字慘被刁難

快訊／15歲少年自撞電桿　血流數公尺

孫生「跌倒手伸胸下」疑吃正妹網美豆腐！　網怒轟退追

即／高雄維修工修冷氣！3樓墜地死亡

陳緗妮澄清香奈兒包是贊助！Keanna打國際電話：人家說沒有

校花私密照沒穿衣！男同學揪全班學她捧胸

快訊／13年首次！池錫辰突宣佈「活動中斷」　《RM》證實：健康因素

更多

最夯影音

更多
朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」
妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面