　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

又是濕冷！更大規模強冷空氣接力　最低溫時間曝

寒流、冷氣團、冬天、強烈冷氣團。（圖／資料照）

▲北部相當濕冷。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周二傍晚起至周五另一股規模更大、影響更持久的強冷空氣南下，期間北部持續濕冷，周四、周五降至最低時，台北觀測站最低氣溫有再觸及「強烈大陸冷氣團」定義的機率。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，今天（17日）清晨台北觀測站最低氣溫12度，已符合強烈冷氣團的標準，為入冬以來第2波，本島縣市平地最低氣溫前3依序為新北石門9.4度、桃園楊梅10度、基隆七堵10.1度，而各地區平地最低氣溫約在9至14度。

吳德榮指出，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日至周一晨受強烈冷氣團影響，北台雲多偶飄雨，天氣濕冷，中南部多雲時晴，白天涼、早晚冷；周一白天至周二下午有短暫空檔，降雨暫歇、氣溫回升，白天北舒適、南微熱、早晚涼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮提醒，周二傍晚起至周五另一股規模更大、影響更持久的強冷空氣南下，最新模擬的強度已調整至與前波相近，周二晚起氣溫逐漸下降，周四、周五降至最低時，台北觀測站最低氣溫有再觸及強烈冷氣團定義的機率，期間北台持續濕冷，中南部多雲時晴，白天微涼、早晚冷；周六冷空氣略減弱；下周日冷空氣略增強，北台未脫離濕冷的天氣。

ET快訊
冬天來了！下波強冷空氣更久　恐一路到聖誕節
通勤族注意！台鐵票價「凍漲28年」　估最快漲價時間曝
豆漿「一半是油」喝錯反而會胖　醫曝最佳飲用時間：還能幫助排便
周杰倫8歲女兒長大了！昆凌指點穿搭「反被上一課」　驚喜讚：好

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

4星座超溫暖！　最會照顧人

一聽到照顧愛滋患者　居民「怕被感染」抗議驅離

華航「台灣出發全航線87折」　酷航飛東京6.3K！促銷明天截止

多國爆「新冠變異株JN.1」　醫示警：台灣過年逃不掉

又是濕冷！更大規模強冷空氣接力　最低溫時間曝

冬天來了！下波強冷空氣更久　恐一路到聖誕節

家裡沒房子會怪父母嗎？他30歲開始存錢反思：每個時代都有困難點

公司化3金箍咒　前交長喊話「政府放手」給台鐵空間

太魯閣號出軌處工程爆「未按圖施工」　台鐵發包優化：明年底完工

技術斷層！台鐵1成資深檢修員要閃人　明年招800人、找老師傅回鍋

跳完《天鵝湖》改跳「科目三」　俄國芭蕾舞團巡演爽翻陸網

瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

國中女落軌...台鐵區間車急煞　列車長狂奔救人「白襯衫染紅」

《單身即地獄》女成員狂放電　Dex一秒看穿伎倆：把下巴抬起來！

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　長象鼻硬生斷裂畫面曝光

阿本公開「7月和男友交往」　認有過一夜情..盼網友：放過偶像

見男同學全程跟唱…婁峻碩cue上台！　「然後他就炸了」網驚：超強

高雄毒品通緝犯3年不報到　遭警攔查稱：等有緣人抓我

疑路小不敢倒車！正妹駕駛路口對決女騎士　上班族慘困1hr崩潰

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

4星座超溫暖！　最會照顧人

一聽到照顧愛滋患者　居民「怕被感染」抗議驅離

華航「台灣出發全航線87折」　酷航飛東京6.3K！促銷明天截止

多國爆「新冠變異株JN.1」　醫示警：台灣過年逃不掉

又是濕冷！更大規模強冷空氣接力　最低溫時間曝

冬天來了！下波強冷空氣更久　恐一路到聖誕節

家裡沒房子會怪父母嗎？他30歲開始存錢反思：每個時代都有困難點

公司化3金箍咒　前交長喊話「政府放手」給台鐵空間

太魯閣號出軌處工程爆「未按圖施工」　台鐵發包優化：明年底完工

技術斷層！台鐵1成資深檢修員要閃人　明年招800人、找老師傅回鍋

阿里山國中小創校15週年校慶　PU跑道落成啟用

4星座超溫暖！　最會照顧人

舉白旗仍被殺！　以軍誤殺3名人質點燃怒火

曾住多位F-100戰機飛官　空軍眷村改建案單價上看200萬

王俐人穿性感睡衣被打槍　老公不解風情嗆她會冷嗎？

越式洗髮、功夫按摩秒銷魂！北市「9家私藏Spa店」一次看

一聽到照顧愛滋患者　居民「怕被感染」抗議驅離

「LEXUS油電新跨界休旅」登場！台灣有望明年見　省油更會跑

「巨大化汪星人」占據輔大校園！　用照片傳達理念：給牠們一個家

華航「台灣出發全航線87折」　酷航飛東京6.3K！促銷明天截止

高中生大隊接力秀「鬼步舞」　動作絲滑還奪冠！國外爆紅

生活熱門新聞

快訊／升級強烈冷氣團！　今晨9.4℃「全台凍番薯」

網公認「最固執星座」Top4！第1名講不聽　自己也認了

象鼻岩斷裂　教授預言「千年」尷尬了

即／氣象署深夜低溫特報　7縣市恐跌破10度

豆漿「一半是油」　喝錯反而會胖

Cheap道歉文刪負面留言　網轟雙標

今入夜到明晨最凍！7縣市低溫警報「跌破10度」　追雪2時間點出爐

又是濕冷！更大規模強冷空氣接力　最低溫時間曝

冬天來了！下波強冷空氣更久　恐一路到聖誕節

「象鼻岩」崩斷沉海成歷史！　網憂下一個...「恐被斷頭」

多國爆「新冠變異株JN.1」　醫示警：台灣過年逃不掉

冬至後財運爆發　「4大生肖」運勢最旺

同學常自嘲台北窮人　一問家產近億

小7、全家「隱藏優惠來了」！網爽喊：領到馬上用

更多熱門

相關新聞

冬天來了！下波強冷空氣更久　恐一路到聖誕節

冬天來了！下波強冷空氣更久　恐一路到聖誕節

氣象專家林得恩表示，開啟冬天的序幕！這波冷空氣要到周一白天才稍減弱，緊接下一波冷空氣接力南下，影響時間也會比較長，有機會持續到耶誕節。

快訊／升級強烈冷氣團！　今晨9.4℃「全台凍番薯」

快訊／升級強烈冷氣團！　今晨9.4℃「全台凍番薯」

即／氣象署深夜低溫特報　7縣市恐跌破10度

即／氣象署深夜低溫特報　7縣市恐跌破10度

今入夜到明晨最凍！7縣市低溫警報「跌破10度」　追雪2時間點出爐

今入夜到明晨最凍！7縣市低溫警報「跌破10度」　追雪2時間點出爐

快訊／3縣市大雨特報！一路下到晚上　全台有感降溫

快訊／3縣市大雨特報！一路下到晚上　全台有感降溫

關鍵字：

氣象氣象雲吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

校花私密照沒穿衣！男同學揪全班學她捧胸

正妹喝醉倒路邊　遭扛進國宅公廁性侵

安卓控股董事經理蔡文傑　窒息過世

女模被爆雪地多人運動暴斃！攝影師回擊了

快訊／升級強烈冷氣團！　今晨9.4℃「全台凍番薯」

新北學校電梯奪命　他目睹妻子臉變形慘死

正妹：約會是男人請　照片讓全場秒懂

獨／知名景點「象鼻岩」崩坍　現場畫面曝　

訂2間4人房！日本飯店卻要多收錢　他揪關鍵

29歲女相親約海鮮吃到飽　男拒見面被吐槽

網公認「最固執星座」Top4！第1名講不聽　自己也認了

超美女員工遭上司性侵！就範3次崩潰檢舉

45萬YTR「日本住房被羞辱」！無理加收錢＋摔椅子掀議

象鼻岩斷裂　教授預言「千年」尷尬了

即／氣象署深夜低溫特報　7縣市恐跌破10度

更多

最夯影音

更多
跳完《天鵝湖》改跳「科目三」　俄國芭蕾舞團巡演爽翻陸網

跳完《天鵝湖》改跳「科目三」　俄國芭蕾舞團巡演爽翻陸網
瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

國中女落軌...台鐵區間車急煞　列車長狂奔救人「白襯衫染紅」

國中女落軌...台鐵區間車急煞　列車長狂奔救人「白襯衫染紅」

《單身即地獄》女成員狂放電　Dex一秒看穿伎倆：把下巴抬起來！

《單身即地獄》女成員狂放電　Dex一秒看穿伎倆：把下巴抬起來！

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　長象鼻硬生斷裂畫面曝光

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　長象鼻硬生斷裂畫面曝光

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面