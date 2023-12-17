又是濕冷！更大規模強冷空氣接力　最低溫時間曝

▲北部相當濕冷。（圖／資料照）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周二傍晚起至周五另一股規模更大、影響更持久的強冷空氣南下，期間北部持續濕冷，周四、周五降至最低時，台北觀測站最低氣溫有再觸及「強烈大陸冷氣團」定義的機率。



吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，今天（17日）清晨台北觀測站最低氣溫12度，已符合強烈冷氣團的標準，為入冬以來第2波，本島縣市平地最低氣溫前3依序為新北石門9.4度、桃園楊梅10度、基隆七堵10.1度，而各地區平地最低氣溫約在9至14度。

吳德榮指出，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日至周一晨受強烈冷氣團影響，北台雲多偶飄雨，天氣濕冷，中南部多雲時晴，白天涼、早晚冷；周一白天至周二下午有短暫空檔，降雨暫歇、氣溫回升，白天北舒適、南微熱、早晚涼。

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吳德榮提醒，周二傍晚起至周五另一股規模更大、影響更持久的強冷空氣南下，最新模擬的強度已調整至與前波相近，周二晚起氣溫逐漸下降，周四、周五降至最低時，台北觀測站最低氣溫有再觸及強烈冷氣團定義的機率，期間北台持續濕冷，中南部多雲時晴，白天微涼、早晚冷；周六冷空氣略減弱；下周日冷空氣略增強，北台未脫離濕冷的天氣。