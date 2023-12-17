快訊／升級強烈冷氣團！今晨9.4℃「全台凍番薯」　4縣市大雨

▲今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

7縣市低溫特報，北北基宜大雨特報！中央氣象署觀測，今天（17日）清晨全台最低溫出現在新北市石門的9.4度，而台北氣象站也降到12度，升級「強烈大陸冷氣團」，這也是今年入冬第二波強烈冷氣團。

►低溫特報：

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【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象署凌晨對4縣市發布「大雨特報」，東北風影響，今日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。

▼今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）



氣象署說，今天清晨是這波強烈大陸冷氣團最冷的時候，中部以北及東北部低溫11至13度，其他地區14至16度，局部空曠地區氣溫則更低一些，預測白天北部及東北部高溫也只有14度左右，中部及花、東高溫17到21度，南部約22至24度。

氣象署指出，降雨方面，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部大雨發生的機率，北部及花東地區有局部短暫雨，中南部亦有零星短暫雨。

氣象署表示，若溫度及水氣條件配合得宜，今天中部以北3500公尺以上高山有降雪機率，前往高山請留意積冰並注意路況，行車加掛雪鍊，注意安全。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

