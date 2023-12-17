渴望另一半讓自己變更好！她主動提分手醒悟：公主本人就是騎士

▲從前嚮往著另一半的肯定。（示意圖／pexels）

文／曾彥菁Amazing

摘自／虎吉出版《我不想活得正確，只想活得像自己》

「忘了跟妳說，妳這幾天都在發光喔，為妳開心。」這場區塊鏈活動，我找了J來做影像記錄，活動結束後，他傳了這段訊息給我。

以前J跟我說過，當某些人很喜愛自己在做的事時，他會看見他們身上發出了光。那時的我，三不五時就纏著J問：「我現在有發光嗎？」「我剛剛演講時有發光嗎？」好像這是某一種肯定與認證。

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沒想到當年我很執著的事，直到我已不在意，甚至早就忘記，卻自然而然就達到了。

J知道我已經很久沒有挑戰一件新事物、認識一群新夥伴。「就像妳之前說，妳這輩子都會為我有新成就而替我開心，我也是同樣的心情。」他說 J的改變，我也能看見，這次的工作合作他不曾拖延，提早溝通、準時交件，「我有很努力學習面對，不再逃避。」

朋友曾經問我，會不會在夜深人靜的時刻，後悔與J分手？我說完全不會，這是完全正確的決定，我們已經依賴對方太久，有些不願面對的習性，因為有彼此幫忙扛著，就失去改變的動力。

比如從前的我，期待J能夠空出更多時間，跟我一起出門旅行，但他的工作太繁忙，我就把想去的地方收進抽屜，越積越多，卻不曾行動。或者是，J有幾次海外拍攝的工作機會，跑到了俄羅斯、尼泊爾、印尼，我就會眼巴巴地羨慕，覺得自己眞是無能的廢物。

可是分開後，沒有辦法再期待他人替我實現夢想，我想看的風景，必須自己出發與抵達。

我找到了一間在土耳其的敍利亞難民學校，主動與組織洽談，飛到當地進行採訪工作。柬埔寨當地友人結婚，我就揪一團朋友同行，重拾當年擔任國際志工領隊的技能。區塊鏈活動後，也收到海外團隊的工作邀約，我的世界突然變得很大。

我像是爬上了一座山頂，往回看見原本的我，其實有份自卑，覺得自己所擁有的文字技能，無法跨越國界，無法提升價値，卻忘了身後有一箱寶藏，我能做的很多。

朋友H跟我說：「我覺得妳很優秀啊！無論妳想做什麼，只要妳開心，一定都可以做得很好，我相信。」我才發現自己確實有「冒牌者症候群」，永遠覺得自己不夠好，不夠資格擁有新的機會。

當人認為自身沒有的，就會向外投射，對外尋找，以為跟這樣的對象在一起，就自動擁有了那份想要的東西。

我一直淸楚記得，我喜歡上K的一個時刻是，他跟我說以前在離島當替代役時，每天騎著機車上山下海的故事，我彷彿能聞到海水的味道，感受吹過臉上的風。我在他身上看見嚮往已久的自由。

而這份自由，其實也是當初J讓我心動的原因，他自己創業，想做什麼就去做，總能勇敢嘗試全新領域。

我被觸動的原因一直都沒有變，我甚至想過，如果今天我是先與K交往了六年，再認識J的話，搞不好我也會轉而喜歡上，因為背後的心理機制是——我以為我跟這個人在一起，我就會變成獨立自由的樣子，但是怎麼沒有？一定是這個人不夠對，下一個人會更好！

也就是說，是我自己沒有變成渴望的樣子，才不斷地把期望與失落，都投射到別人身上。要超越這樣的輪迴，超越我對他們的喜歡，唯一的方法是，我長出自己想要的特質，我帶自己去旅行，我帶自己勇敢。

▲在分手後意識到，公主本人就是騎士。（示意圖，非當事人／CFP）

每一份喜歡，其實都是通往自己的地圖，我們喜歡上的某些特質，其實都代表那個「潛在的我」是存在心底的，他被勾動、召喚，蠢蠢欲動，等著你把他好好活出來。

回想過往我喜歡的每個男孩，對我來說都擁有「騎士」特質，充滿即刻行動的實踐力、能享受自我的獨處力。而另一位容易委屈自我的朋友，說她總會喜歡上「貴族型」男孩，能夠優先把自己照顧好，隨時都從容不迫的優雅。

某堂催眠課，老師提到每個人的生命都有四種原型：愛人、戰士、國王、巫師，分別代表溫柔、捍衛、秩序與玩耍。我最弱的正是巫師能量，從小因為家庭因素比較早熟，不曾放心地玩。但把身上包袱一一卸除後，我感覺內心那野到不行的孩子，正要出閘放風。

我常想起蔡依林唱的〈倒帶〉：「我受夠了等待，你所謂的安排，說的未來到底多久才來。」不過那個「你」，不是別人，正是我自己，我受夠了對自己的辜負與等待，我不能再延遲每一件想做的事。

不期待誰來拯救，公主本人就是騎士，即刻要出發。

★本文摘自虎吉出版《我不想活得正確，只想活得像自己》，作者曾彥菁Amazing，第三部自我揭露全新創作。工作變形了，身體壞掉了，愛情出現多出來的人，情慾覺醒，想要獨立自主！當生命考卷丟出難題，比起規矩一一答對，更重要的是，什麼答案會讓自己快樂？