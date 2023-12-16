半夜不睡覺路邊慶生「貨車上放煙火」　桃警快打部隊逮9人

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局昨（15）日深夜接獲報案，大批男子把貨車停在桃園區文中路後，就在車上放起鞭炮和高空煙火，因該地是住宅區，住戶不堪其擾打電話檢舉；桃園警方立即出動快打部隊到場查看，發現陽姓男子等人已離去，隨後循線查獲陽等9人到案。陽男辯稱是幫友人慶生才施放煙火，警方則依公共危險、違反社維法移送偵辦，至於施放煙火爆竹違規部分，則交由桃園市消防局裁罰。

▲桃園區文中路122巷前有聚眾施放高空煙火、鞭炮，影響住戶安寧，桃園警方到場時，一夥人正好散去，圖為燃放鞭炮小貨車離去監視畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園區文中路122巷前有聚眾施放高空煙火、鞭炮，影響住戶安寧，桃園警方調閱附近監視畫面，陽男等人施放高空煙火。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局，昨晚近10時，36歲的陽姓男子與游姓友人共9人在桃園區文中路施放高空煙火與鞭炮，震耳欲聾聲音影響社區安寧，中路派出所接獲民眾檢舉報案後，出動快打部隊到場，所長蕭國光率多名員警到場查看，集結優勢警力進行攔檢盤查。

▲桃園區文中路有聚眾施放高空煙火、鞭炮，影響住戶安寧，桃園警方調閱附近監視畫面，陽男等人施放高空煙火(二)。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方到場時，陽姓男子與38歲游姓友人已先行駕車離開，員警對其餘在場7人逐一盤查登記，警方調閱現場週邊監視器，循線將陽姓男子與游姓友人等2人通知到案說明，陽男辯稱是幫朋友慶生才施放煙火，並無不法意圖，警方偵訊後依刑法公共危險罪嫌、社會秩序維護法移送桃檢偵辦，另有關煙火爆竹違規部分，則函請桃園市消防局進行裁罰。

▲桃園警分局昨晚查獲陽姓男子等9人在文中路聚眾施放高空煙火與鞭炮，涉犯公共危險與涉違法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局重申，警方維護治安決心不容挑戰，不允許任何人以違法方式滋擾社區安寧，違法被查獲將嚴懲送辦。