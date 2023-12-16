呈現遶境「鑽轎腳」與人情意象　《遶境了來吃西瓜》奪兒童動畫獎

▲《遶境了來吃西瓜》獲得第15屆信誼兒童動畫獎兒童創作組特優。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

媽祖遶境是重要的宗教活動之一。新北市5位國小學生共同創作《遶境了來吃西瓜》短片，講述位於雲林西螺的雙胞胎姊弟一家人，在媽祖遶境途中，熱心切西瓜請信徒，以及姊弟兩人「鑽轎腳」保佑身體健康與考試拿滿分的故事，勾勒出充滿地方信眾的溫暖人情意象，拿下第15屆信誼兒童動畫獎兒童創作組特優。

邁入第十五屆的「信誼兒童動畫獎」，今年共有1437件作品參賽，包括專業組來自102個國家共1529件作品，另外在兒童組部分，則有109部作品參賽，其中《遶境了來吃西瓜》、《52赫茲女孩奇幻日記》拿下兒童組優勝。

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《遶境了來吃西瓜》由呂昊恩、高杰右、陳品伊、張詠植、張項荃等5名來自新北市的小學生共同完成，指導老師為阿尼馬動畫工作室張淑滿。內容主要講述位於雲林西螺的張品杰、張品佑雙胞胎姊弟，家中是種植西瓜，在媽祖遶境時，家人採收西瓜並讓香客享受西瓜。姊弟兩人還去「鑽轎腳」，姐姐希望藉此保佑爺爺身體快好起來，弟弟則是希望自己數學考一百分，當他拿著10分考卷「鑽轎腳」，考卷遭人用腳踩踏過而變成100分，成為意外的媽祖臉顯靈。

指導老師張淑滿表示，5個小朋友來自不同學校，從小四到小六都有，考量小朋友對民俗信仰不是那麼熟悉，但對吃感興趣，加上成員中很多人去過西螺，對西瓜留下深刻印象，所以將西瓜與遶境結合一起進行創作。

不過，張淑滿也表示，製作動畫耗費時間，小朋友都要自己動手做，時間一長難免會累，就有小朋友會抱怨分工不平均，但最終獲得優勝，大家都很開心，努力獲得回報。

團隊成員之一張詠植說，以前自己都是都直接把西瓜切一半，拿湯匙挖著吃，後來才知道西瓜可以切成三角形。另一成員張項荃則表示，對「鑽轎腳」習俗很感興趣，讓神轎從人們頭上經過，但神轎走了，地上還是很多人卻仍然保持趴跪姿勢。