疫情延2年....松柏嶺受天宮首辦9天8夜遶境　為名間鄉植福

▲松柏嶺受天宮展開9天8夜遶行名間鄉23村372鄰的遶境植福活動。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

松柏嶺受天宮今天起展開9天8夜的遶境植福活動，於辰時正式起駕，沿途行經名間鄉23村、372鄰，預計將於12月23日下午回到松山村與松柏村，中部地區分靈宮廟及全國各友宮廟將前來共襄盛舉，徹夜舉行接駕儀式至凌晨丑時入廟。

南投縣長許淑華上午前往玄天上帝遶境植福大典開香儀式，祈求遶境活動順利圓滿，並在乩童及手轎班等祈福繞行福炮後，帶頭點燃起馬炮；縣議員游顥、林儒暘、宋懷琳、簡千翔、張婉慈、林憶如，南投市長張嘉哲、名間鄉長陳翰立、立委蔡培慧、參山國家風景區管理處長曹忠猷，及多位名間鄉民代表、村長都到場參與，來自各地信眾擠滿廟前廣場，場面熱鬧盛大。

許淑華說，名間鄉松柏嶺受天宮是台灣知名玄天上帝信仰中心，每年有5千多團進香團會前往進香、分靈遍佈全台各地，也是南投縣知名民俗文化資產；此次遶境是首次採9天8夜大型遶境的方式，深入名間鄉各村各鄰，每日駐蹕、駐駕點也貼心規劃，讓長輩們減少舟車往返不便、就近參拜，歡迎全國民眾一起參與這場受天宮玄天上帝文化盛宴。

縣府民政處表示，受天宮於2021年時原與前名間鄉長陳文德共同規劃辦理「名間鄉玄天上帝文化季」，後因新冠肺炎疫情而延後舉行；今年疫情已完全穩定，遂由受天宮與名間鄉公所共同商議擴大重啟遶境活動，並邀請許淑華擔任榮譽主委，祈求國泰民安、福佑鄉里，並藉此推廣名間鄉文化觀光、一掃多年疫情陰霾。

受天宮表示，該宮傳承數百年的大輦、手轎、乩童等濟世服務，除遍及全臺，更曾遠赴新加坡、澳洲等地協助救助信徒，全台各地常有地方公廟前來請求協助「掠童乩」或協助訓練新乩童等，於廟內正式服務之乩童名單有11名，但潛藏於受天宮六區七村祭祀圈範圍內之老中青三代乩童，不在名單內者至少有30位，合計超過150位濟世服務人員在全台各地為信徒服務，為全台灣民間信仰宮廟中所罕見，也讓受天宮被視為濟世服務聖地和傳統乩童訓練中心；許多民眾這次也期待受天宮大輦班、手轎班與乩童到來，能跟玄天上帝有更多接觸與親近。