　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

疫情延2年....松柏嶺受天宮首辦9天8夜遶境　為名間鄉植福

▲松柏嶺受天宮展開9天8夜遶行名間鄉23村372鄰的遶境植福活動。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲松柏嶺受天宮展開9天8夜遶行名間鄉23村372鄰的遶境植福活動。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

松柏嶺受天宮今天起展開9天8夜的遶境植福活動，於辰時正式起駕，沿途行經名間鄉23村、372鄰，預計將於12月23日下午回到松山村與松柏村，中部地區分靈宮廟及全國各友宮廟將前來共襄盛舉，徹夜舉行接駕儀式至凌晨丑時入廟。

南投縣長許淑華上午前往玄天上帝遶境植福大典開香儀式，祈求遶境活動順利圓滿，並在乩童及手轎班等祈福繞行福炮後，帶頭點燃起馬炮；縣議員游顥、林儒暘、宋懷琳、簡千翔、張婉慈、林憶如，南投市長張嘉哲、名間鄉長陳翰立、立委蔡培慧、參山國家風景區管理處長曹忠猷，及多位名間鄉民代表、村長都到場參與，來自各地信眾擠滿廟前廣場，場面熱鬧盛大。

▲松柏嶺受天宮展開9天8夜遶行名間鄉23村372鄰的遶境植福活動。（圖／南投縣政府提供）

許淑華說，名間鄉松柏嶺受天宮是台灣知名玄天上帝信仰中心，每年有5千多團進香團會前往進香、分靈遍佈全台各地，也是南投縣知名民俗文化資產；此次遶境是首次採9天8夜大型遶境的方式，深入名間鄉各村各鄰，每日駐蹕、駐駕點也貼心規劃，讓長輩們減少舟車往返不便、就近參拜，歡迎全國民眾一起參與這場受天宮玄天上帝文化盛宴。

▲松柏嶺受天宮展開9天8夜遶行名間鄉23村372鄰的遶境植福活動。（圖／南投縣政府提供）

縣府民政處表示，受天宮於2021年時原與前名間鄉長陳文德共同規劃辦理「名間鄉玄天上帝文化季」，後因新冠肺炎疫情而延後舉行；今年疫情已完全穩定，遂由受天宮與名間鄉公所共同商議擴大重啟遶境活動，並邀請許淑華擔任榮譽主委，祈求國泰民安、福佑鄉里，並藉此推廣名間鄉文化觀光、一掃多年疫情陰霾。

▲松柏嶺受天宮展開9天8夜遶行名間鄉23村372鄰的遶境植福活動。（圖／南投縣政府提供）

受天宮表示，該宮傳承數百年的大輦、手轎、乩童等濟世服務，除遍及全臺，更曾遠赴新加坡、澳洲等地協助救助信徒，全台各地常有地方公廟前來請求協助「掠童乩」或協助訓練新乩童等，於廟內正式服務之乩童名單有11名，但潛藏於受天宮六區七村祭祀圈範圍內之老中青三代乩童，不在名單內者至少有30位，合計超過150位濟世服務人員在全台各地為信徒服務，為全台灣民間信仰宮廟中所罕見，也讓受天宮被視為濟世服務聖地和傳統乩童訓練中心；許多民眾這次也期待受天宮大輦班、手轎班與乩童到來，能跟玄天上帝有更多接觸與親近。

ET快訊
女模被爆「雪地多人激戰」暴斃！陸攝影師憤怒回擊
林宥嘉甜蜜貼臉同框愛妻！　丁文琪近照曝光「美到不科學」
張齡予不藏了　辣秀32D好身材
越晚越冷！「3類人」不適合進補　醫點名了
「超偶」男星消失歌壇13年！　變身餐廳老闆
【2024跨年懶人包】全台23場陣容總整理！　華莎、Jess

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「台東嗨 Way」獲2023台灣設計BEST100「年度在地文化新演繹」獎

黃健庭協同陳怜燕　南下台南帶領姐妹掃街拜票

疫情延2年....松柏嶺受天宮首辦9天8夜遶境　為名間鄉植福

基隆塔啟用！遠見人文空間進駐　謝國樑：打造城市觀光廊道

嘉義市管樂節登場　國內外53支樂隊參與　數量創新高

饗樂台東慢市集快閃高雄漢神巨蛋

海產批發商變身食品加工霸主　嘉義民雄金龍冠食品新大樓落成

中醫大附醫「眼耳鼻喉科大樓」啟用　展開一站式醫療新紀元

東勢暖警偕同聖家堂捐物資義賣　所得捐助弱勢家庭過耶誕

提供寄養服務13年助8弱勢兒翻轉人生　淑卿媽媽獲兒保楷模

洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！

大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

爸自信上前幫女兒綁頭髮　完成後滿臉得意驕傲炫耀

23歲女欠200萬...黑幫出「臭招」　豬頭貼照片再灑鯡魚罐頭討債！

北京證實「2輛列車追撞」　515人送醫、102人骨折

騎士鑽車陣被警攔「拒檢狂逃」　險上國道！被逮查出二度酒駕

哈士奇翻垃圾桶偷吃羊骨頭　帶去打催吐針秒露苦瓜臉XD

女踩空扭傷！警公主抱救援　她嬌羞喊：老公都沒這樣

「台東嗨 Way」獲2023台灣設計BEST100「年度在地文化新演繹」獎

黃健庭協同陳怜燕　南下台南帶領姐妹掃街拜票

疫情延2年....松柏嶺受天宮首辦9天8夜遶境　為名間鄉植福

基隆塔啟用！遠見人文空間進駐　謝國樑：打造城市觀光廊道

嘉義市管樂節登場　國內外53支樂隊參與　數量創新高

饗樂台東慢市集快閃高雄漢神巨蛋

海產批發商變身食品加工霸主　嘉義民雄金龍冠食品新大樓落成

中醫大附醫「眼耳鼻喉科大樓」啟用　展開一站式醫療新紀元

東勢暖警偕同聖家堂捐物資義賣　所得捐助弱勢家庭過耶誕

提供寄養服務13年助8弱勢兒翻轉人生　淑卿媽媽獲兒保楷模

大便別滑手機了！醫吐4下場「痔瘡都被擠出來」　極限15分鐘

同學常自嘲「台北窮人」一問家產近億　他心態崩了：出生先贏7成

女模被爆「雪地多人運動」凍僵暴斃！攝影師憤怒回擊

直擊／龍俊亨來台歡度34歲生日！跟粉絲狂鬥嘴：你們來跟我吵架的？

林宥嘉甜蜜貼臉同框愛妻！　丁文琪近照曝光「美到不科學」

粉絲狂猜《天道》男男戀配對　謝承均笑打槍Junior太矮

粉絲怒嗆工作室！胡歌親自發聲：請不要罵人　護員工做法被推爆

快訊／科威特元首納瓦夫逝世　享壽86歲！83歲王儲弟繼位

「台東嗨 Way」獲2023台灣設計BEST100「年度在地文化新演繹」獎

江祖平染A型流感發燒4天：骨頭跟皮膚都會痛！零桃花身邊只剩下同志

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

地方熱門新聞

桃園三區12/18-19停水23小時

行車糾紛演變成全武行南警速逮3人

中醫大附醫「眼耳鼻喉科大樓」啟用

台南木工工會歲末送溫暖

中選會認證李全教符合參選資格

高公局南區養護工程分局倉庫傳火警

金賞「Blue-Hawks魔幻青鷹」與南興國中以樂會友

新北貢寮鮑產季　馬岡漁港吃火鍋

全台第一全英語青少年獅會　有得少獅會成立

基隆老屋突塌陷　謝國樑：全面盤點老舊建物

台南佳里獅子會捐贈消防救災器材

嘉義民雄金龍冠食品新大樓歡慶百年　

「魔幻青鷹」降臨嘉義市管樂節

黃偉哲邀大家來南化「棗」樂子

更多熱門

相關新聞

白沙屯媽祖遶境花蓮　駐駕港天宮

白沙屯媽祖遶境花蓮　駐駕港天宮

苗栗拱天宮白沙屯媽祖睽違四年再臨花蓮，8日晚間花蓮縣長徐榛蔚、立法委員傅崐萁、港天宮董事長賴榮文前往接駕，祈求天上聖母庇佑花蓮縣運昌隆、闔境平安，風調雨順、物阜民豐、百業興旺、五穀豐登。

警好心阻詐800萬！鐵齒老農不信…遭騙4491萬

警好心阻詐800萬！鐵齒老農不信…遭騙4491萬

被控擋媽祖赴台　陸委會：還在等對方補件

被控擋媽祖赴台　陸委會：還在等對方補件

《車頂上的玄天上帝》回取景地南投縣辦特映會

《車頂上的玄天上帝》回取景地南投縣辦特映會

潭子廟會遶境兩陣營推擠叫囂　小孩嚇哭喊媽媽

潭子廟會遶境兩陣營推擠叫囂　小孩嚇哭喊媽媽

關鍵字：

松柏嶺受天宮遶境名間鄉

讀者迴響

熱門新聞

即／機車擦撞同向水泥車　騎士遭輾慘死

李多慧大方秀素顏　鏡頭前換衣

Cheap道歉了　「不該說追回獎項」

肯德基隱藏代碼被挖出！蛋撻只要12元

獨／知名景點「象鼻岩」崩坍　現場畫面曝　

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂畫面曝

「不能用洗衣機」婆婆逼她手洗！公公出手了

抓姦神器逮到兒車震女師　媽目睹崩潰

「4星座」2024事業運超旺！升遷加薪勢不可擋

訂2間4人房！日本飯店卻要多收錢　他揪關鍵

即／台鐵松竹車站有人落軌　原因待查

北韓9人賣牛肉「嚐禁忌美味」慘被處決

大谷「史上最高薪翻譯」成焦點　網嘆是天才

整天喊沒錢！最愛哭窮5星座曝光

3歲半男童在家自己泡奶喝！母嘆：很心酸

更多

最夯影音

更多
洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！

洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！
大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

爸自信上前幫女兒綁頭髮　完成後滿臉得意驕傲炫耀

爸自信上前幫女兒綁頭髮　完成後滿臉得意驕傲炫耀

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面