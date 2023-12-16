小7、全家「隱藏優惠來了」！網爽喊：領到馬上用

▲到7-11領包裹，可限量領取7元抵用券。（示意圖／記者蕭筠攝）



網搜小組／劉維榛報導

超商領包裹有隱藏驚喜！7-11與全家即起分別有「7元購物抵用券」與「19元單品美式兌換券」小確幸活動，消息曝光後，引來一票網購族大讚，「今天也拿到7塊」、「領完包裹，直接買i鮮食65折現抵，不怕忘記！」

一名網友在臉書《7-11全家 各超商新品資訊共享》驚訝表示，昨（15）日在小7領包裹時，店員給了一張7元購物抵用券，「這次不用抽了直接送！」

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實用文曝光後，一票網友也狂讚，「我今天也拿到1張」、「上次領包裹...怎抽都1元，手氣很差」、「之前好幾次拿到好開心，結果竟然都放到過期，這次馬上拿去用掉」、「今天也拿到7塊」、「領完包裹，直接買i鮮食65折現抵，不怕忘記」、「剛去取貨拿到一張7元，前幾天也拿到一張一起買了兩瓶多多折14元」。

值得注意的是，該活動僅限量150萬組，每筆交易最多提供5組序號，送完完止，兌換期間至12月17日23時59分止。

▲領包裹可拿7元購物折用券。（圖／翻攝超商官網）



說到領包裹優惠，全家12月也限定推出「取件好康」，12月13日起至12月17日、12月19日起至12月23日，總共10天時間只要於門市完成包裹取件就送「19元Let's Café熱單品美式兌換券」，1件包裹送1張、每人最多單筆送5張。

而首波時段贈送之優惠券限量200萬組，使用期限至12月24日；第2波限量200萬組，使用期限至12月30日，數量有限、送完為止。

▼超商限時取件送19元單品美式兌換券。（圖／記者蕭筠攝）

