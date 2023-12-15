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搶喝大杯單品美式、抹茶拿鐵！　超商「8大品項買1送1」只有3天

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲超商8大品項買1送1限時3天囤。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸來了！全家即日起連3天於全門市祭出「8大品項買1送1」超殺優惠，不僅有大杯單品美式、靜岡抹茶拿鐵等都有，還有像是家裡必囤的泡麵系列，如農心浣熊炸醬烏龍碗麵、不倒翁金螃蟹海鮮風味杯麵等也能享有買1送1，且不限購買數量，把握機會省荷包。

▲▼全家最新康康五 。（圖／業者提供）

▲全家最新康康五優惠出爐 。

全家即日起至12月17日限時3天於全台門市祭出「8大品項買1送1」超殺優惠，優惠品項有「Let’s Café大杯單品美式（不限冰熱）」、「私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵（不限冰熱）」、「不倒翁金螃蟹海鮮風味杯麵」、「農心浣熊炸醬烏龍碗麵」、「Fami Collection鹼性離子水」、「阿奇儂X鮮乳坊白巧戀乳雪糕、」、「偉特鮮奶油糖」及「77綜合堅果乳加」，且不限購買數量、支付方式，但不提供寄杯；另指定品項也同步開放於APP隨買跨店取購買。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富限時祭出2大咖啡優惠。

另，萊爾富即日起至12月26日也於全門市、Hi-Life VIP APP整買零取同步祭出「2大咖啡優惠」，優惠品項包括「Hi Café中杯熱美式享買12送12（單杯35元）」、「中杯冰／熱拿鐵享買12送10（單杯45元）」，兌換期限至2024年6月23日止。

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