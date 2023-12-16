通緝犯半夜洗衣被查！謊報「2字頭」身分證　還求警讓他先烘乾

記者許權毅／台中報導

台中市一名34歲曾男4日1時許在自助洗衣店消費，轄區員警因該店曾獲報失竊，特別注意店內情況，見男子深夜出沒，上前盤查。不過曾男卻二度謊報身分，還報出「2開頭」的女性身分證字號，讓員警喝斥要求報真名，曾男反要求員警讓他「先烘衣服」，最終將他帶回按指紋，確認是犯下毒品、侵占罪的通緝犯，偵訊後將他解送歸案。

▲台中警4日晚間巡經一間自助洗衣店，發現一名黑衣男行跡詭異。（圖／記者許權毅翻攝）



第一警分局民權所4日1時許巡經轄區內某自助洗衣店，發現一名黑衣男子進入，想起先前有民眾在該店遭竊衣物，加上該名黑衣男行跡詭異，遂上前盤查。

▲該男二度謊報身分證，讓員警提高警覺，怒斥「你到底是誰！」。（圖／記者許權毅翻攝）



不料男子先謊報一名男子身分證，員警發現明顯面容差異大、年次錯誤，馬上要求黑衣男拉下口罩，質問「你到底是誰？你就不是曾XX！你講！」不料該男又謊報「2開頭」身分證字號，讓員警痛斥「你是女生嗎？你就老實講你有什麼案底？男生敢做敢當！」

▲員警將他帶回按壓指紋後，確定是34歲曾姓通緝犯。（圖／記者許權毅翻攝）



警方見男子不肯配合，決定將他帶回按壓指紋，不料黑衣男反問「要讓我先烘衣服，不然我的衣服『會臭掉』！」員警則回說：「你等等再重洗就好了，而且如果你真的有案件，等等也不可能回來了！」

經查，該男為34歲曾男，正是遭到彰化、台中地檢發布的毒品及侵占通緝犯。曾男才坦承，是因為自知有案件在身，不敢面對法律制裁，只好在外租屋，也不敢回家，當時確實是出門洗衣，沒想到就被警方逮捕歸案。

第一分局長吳燕山呼籲，法網恢恢，疏而不漏，犯下的錯誤就應面對法律的制裁。另鼓勵民眾發現可疑份子或不法情事時，請立即向鄰近派出所報案，本分局必定嚴查速辦，維護良好的社會治安。