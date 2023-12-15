細肩帶辣妹「開BMW撞賓士」！匝道上拍完照落跑喊：不知道要留下

▲台中太原路匝道追撞車禍，BMW女駕駛拍照後便揚長而去，被依法告發。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

記者鄧木卿、戴若涵／台中報導

台中市北屯區台74快速道路太原路匝道12日傍晚發生一起車禍！一輛BMW因不明原因追撞前方賓士，隨後雙方駕駛下車查看，不料，身穿白色細肩帶的BMW女駕駛拍照存證後，竟揚長而去，被依法告發。

台中市第五警分局交通分隊12日傍晚5時許接獲民眾報案，北屯區台74快速道路太原路匝道內一起交通事故，隨即派員前往處理，為考量快速道路行車阻塞及高速情況容易引發連鎖事故，便要求駕駛先拍攝現場照片，再將車輛移到平面道路上，等待員警抵達現場再行處理。

但沒想到員警抵達現場後，只見到賓士43歲洪姓駕駛。洪男聲稱，在太原路匝道遭後方車輛追撞，報案當時遵從警方指示，雙方拍照後約定移車到平面道路等候，不料，BMW30歲陳姓女駕駛拍完照之後，卻一路往平面道路開去，並未停靠路邊。警方最後透過洪男拍攝的照片連絡上陳女，並要求她到案說明。

陳女辯稱，看到洪男拍照後離開平面道路，她不知應該留下等待警方到場處理。員警遂告知她，發生事故後當事人應等待警方會合，不可存有僥倖心理，同時依道路交通管理處罰條例第62條規定告發陳女的肇逃行為，並向洪男告知案件進度及民事求償的權利。

警方呼籲，發生車禍不論有無人員受傷均應留在現場處理，事故後致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。無人傷亡的肇逃財損案件則依據道路交通管理處罰條例第62條規定，除處1千元至3千元罰鍰外，還要吊扣駕照1至3個月，千萬不可輕忽。