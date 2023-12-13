楊繡惠3年前報警被勸放棄　信義分局遭指「不肖警長」回應了



▲楊繡惠遭恐嚇報案 警察勸她放棄。（圖說下同／翻攝自Facebook／楊繡惠）

記者張君豪／台北報導

女星楊繡惠11日透過臉書PO文抱怨，指稱自己照片遭盜用兜售商品，打算報警求助，但卻提到過去曾遭粉絲發恐嚇簡訊騷擾時，他到警局報案「不肖警長要她放棄」、「對方稱網路案件很難抓」，楊繡惠並秀出當時受理報案的三重分局中興橋派出所開出的報案證明，但三重分局澄清，藝人楊繡惠3年多前案件是信義分局受理。

藝人楊繡惠臉書發文扯出一段不堪回憶「曾有一個變態粉絲恐嚇我去報案！結果警察局長（應為派出所長之誤）叫我去他辦公室泡茶！」「他跟我說網路很難查叫我放棄，然後因為警察局門口都是記者，警察局長說你叫媒體不要拍我，我幫你查，這就是不肖警長」「我希望明天去報警不要遇到這種人」

對於藝人楊繡惠臉書PO文指稱信義分局某所長當時疑似泡茶喬案件，導致藝人PO網公審一事，信義分局看到新聞後督察組已介入調查，經調閱該分局受理民眾報案紀錄發現，楊繡惠是2019年3月11日14時到信義分局六張犁派出所報案，她向警方表示當年1月30日遭網友以臉書傳訊息方式恐嚇。

但信義分局指出，當天15時07分該所警員就受理楊繡惠報案，並根據楊女陳述接獲恐嚇訊息的上網地點在新北市，六張犁所受理報案後，依警察機關受理刑事報案規定傳真新北市三重分局辦理，但楊繡惠質疑受理過程中派出所長有言語失當問題，警方將擇期找當時六張犁所長進行正式訪談，釐清受理報案過程始末，並會加強精進基層受理報案應答技巧，以維民眾法益。

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