王毅和布林肯通話　要求美不得支持縱容「台獨」





▲美國國務卿布林肯（右）與中共中央政治局委員兼外交部長王毅（左）通電話。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸外交部美大司「寬廣太平洋」微信公號6日發布新聞稿稱，12月6日，中共中央政治局委員、外交部長王毅應約同美國國務卿布林肯通電話。王毅再次強調了中方在台灣問題上的嚴正立場，要求美方不得干涉中國內政、不得支持縱容任何「台獨」勢力。

布林肯感謝王毅赴美國駐華使館弔唁美國前國務卿季辛吉。王毅說，季辛吉博士始終主張中美兩個大國應當相互尊重、共同演進，履行應盡的國際責任，多次強調美方應充分理解台灣問題對中方的重要性，他留下的外交遺產值得後人弘揚發展。

王毅表示，習近平主席與拜登總統在舊金山成功會晤，確定了面向未來的「舊金山願景」，具有里程碑意義。目前雙方的重要任務就是延續舊金山會晤正面效應，把兩國元首的共識落實處，鞏固中美關係企穩勢頭，推動中美關係朝著健康、穩定、可持續的方向改善發展。這是中美共同利益所繫，也是兩個大國責任所在。

王毅再次強調了中方在台灣問題上的嚴正立場，要求美方不得干涉中國內政、不得支持縱容任何「台獨」勢力。

雙方就巴以衝突交換了意見，同意就中東局勢保持溝通。王毅表示，當務之急是盡快停火止戰。在戰爭與和平的十字路口，大國尤要堅守公平正義，秉持客觀公正，展現冷靜理性，全力推動局勢降溫，防止更大規模的人道災難。任何解決當前加薩危機的辦法都不能悖離「兩國方案」，任何涉及巴勒斯坦前途的安排都必須反映巴勒斯坦人民的意願。中方認為，解決之道的核心是尊重巴勒斯坦的建國權和自決權，體現「巴人所有、巴人主導、巴人治巴」。中方願同各方一道，為此努力。

據中方報導稱，布林肯介紹了近期訪問中東的情況和美方對局勢發展的看法，讚同應落實「兩國方案」。