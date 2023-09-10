勿忘苦人多！《微笑慈善會》募150萬送暖　發願辦16場送物資活動

▲《微笑慈善會》理事長施寬宥號召募款做公益 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄知名慈善團體《微笑慈善會》由中華職棒球星陳傑憲的母親娟姐創立，不過娟姐在今年初過世，由地方知名人士施寬宥接棒擔任理事長，為了讓弱勢團體能有個溫暖的中秋節過，所以特別在中秋前夕，施寬宥號召15家地方企業以及廟宇，募集超過百萬的物資捐贈弱勢團體、街友跟邊緣戶。

發放物資是在今天（10日）中午，施寬宥一大早就帶著志工前來幫忙搬運，原訂9日發放，因為高雄連日大雨打計劃，不過弱勢團體的需求不能等，因此施寬宥還特別查看了天氣預報，掌握雨勢動態，老天似乎也感受到了這份暖意，今天發放物資時，特別給了個「陰天」，讓弱勢團體不會淋雨、也不會被曬。

▲《GP絕配》老闆蕃薯熱心公益 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲《微笑慈善會》理事長施寬宥號召企業捐款150萬，募集物資 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

施寬宥說，這次募集物資找來了自家朋友的15家企業以及廟宇，分別是「1314科技酒店、高大牧場陳董、大沁科技、仁武順天府、 添福當舖、博泰保養廠、一起飛集團、GP絕配、甲木室內設計、翊德茶莊、Qual韓國連線服飾店、旗津誠賢堂、勇錚環保科技企業、尊爵床墊、貴族地產」等，總共金額超過150萬，「這次會募款這麼多，就是要連續做4個月的物資捐贈活動，一個月做4次，到年底總共會有16次，就是要讓高雄的弱勢都能夠感受到溫暖，讓他們知道自己並不孤單」。

而參與捐贈的企業《GP絕配》老闆立宸說：「能夠參加這場活動，真的非常開心，因為理事長是讓人非常敬重的一個大哥，所以他一出面號召決定要挺到底，能夠出點錢幫助社會，也是一件好事，畢竟取之社會，用之社會」。

▲《微笑慈善會》理事長施寬宥號召募款150萬，發放物資給弱勢族群。（圖／記者吳奕靖翻攝）