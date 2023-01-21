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寒冬送暖企業捐助加菜　打火兄弟年節暖心不畏寒

▲福爾摩沙遊艇酒店體恤消防人員年節期間辛勞，捐贈9份的年菜給台南市消防局第六大隊暨所屬分隊，供除夕過年期間仍在隊輪值勤務的消防人員享用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲福爾摩沙遊艇酒店體恤消防人員年節期間辛勞，捐贈9份的年菜給台南市消防局第六大隊暨所屬分隊，供除夕過年期間仍在隊輪值勤務的消防人員享用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

福爾摩沙遊艇酒店體恤消防人員年節期間辛勞，特於除夕夜這天捐贈9份的年菜給台南市消防局第六大隊暨所屬分隊，供除夕過年期間仍在隊輪值勤務的消防人員享用。

消防人員三大使命為預防火災、搶救災害及緊急救護，日復一日，年復一年，當家家戶戶歡喜過佳節之時，消防人員仍必須堅守崗位，任務優先，當街頭巷尾正在彼此祝賀新年快樂之際，消防人員仍心繫市民，救人至上。

福爾摩沙遊艇酒店謝文祥董事長，是土生土長的台南人，對台南有深刻的土地情感，酒店官方網頁上一段饒富意思的話--「源起安平 緣聚Formosa」，即是本次寒冬送暖捐贈年菜的最佳體現。

▲福爾摩沙遊艇酒店體恤消防人員年節期間辛勞，捐贈9份的年菜給台南市消防局第六大隊暨所屬分隊，供除夕過年期間仍在隊輪值勤務的消防人員享用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南消第六大隊邱淵明大隊長說明，消防人員執行勤務不分平日假日，當轄區內有案件需要出動時，消防人員第一時間必定馳援到現場，只為在黃金救援時間內守護大台南市民的生命財產安全。因此，福爾摩沙遊艇酒店捐贈年菜給除夕夜仍留守在隊的消防人員，讓消防人員能享用星級酒店主廚準備的熱騰騰美味佳餚，著實溫暖了所有消防人員的心，非常感謝福爾摩沙遊艇酒店的暖心義舉。

消防局長李明峯表示，消防人員水裡來、火裡去，犧牲年節與家人團圓圍爐的時間，守在消防隊裡輪值待命，讓市民生命財產更有保障。本次福爾摩沙遊艇酒店捐贈的年菜，讓我們消防同仁也能在消防隊這第二個家，體驗一下除夕夜圍桌吃年夜飯的氛圍，歡喜過個好年。感謝福爾摩沙遊艇酒店的善舉，也期許這樣的公益能讓更多的公司企業及社會人士看見，喚起更多的大愛回饋社會。

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