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美批准對台最新一波軍售　金額高達94億台幣

▲▼美台。（圖／路透）

▲美國國防安全合作署今天宣布最新一波對台軍售。（圖／路透）

文／中央社

美國國防安全合作署今天宣布最新一波對台軍售，將出售支援指揮、控制、通訊、電腦（C4）生命週期與相關設備，預計總額為3億美元（折合台幣約94億），以強化台灣自我防衛能力。

美國國防安全合作署（DSCA）指出，國務院已批准出售台灣最新一項軍售，金額達3億美元，以維持訊安計畫指揮、控制、通訊與電腦（C4）系統生命週期，包括先前採購的多功能MIDS-LVT終端與「聯合戰術情報分配系統」（JTIDS）設備，以及備件與維修零件、技術援助、後勤等。

依據這項軍售案，預計將有26名美國政府人員與83名承包商代表將前往台灣，提供工程與技術援助與評估。

DSCA表示，軍售案符合台灣關係法，透過支持台灣持續實現軍隊現代化和維持可靠的防衛能力，推動美國外交政策與國安目標，也有助於提高台灣安全，並維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。這項擬議中的裝備與支援銷售案不會改變這個地區的基本軍事均勢。

除了持續對台軍售外，美國總統拜登7月28日首度宣布動用「總統撥款權」（presidential drawdown authority），提供台灣最高3.45億美元軍事援助，內容包括國防物品與服務，以及軍事教育與培訓，並在8月30日首度宣布提供台灣8000萬美元外國軍事融資（Foreign Military Financing，FMF），以強化台灣防衛能力。

 
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